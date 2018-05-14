Трансвеститы зажали престарелую Пугачеву в темном уголке

Примадонна связалась с мужиками в колготках. Фрики всех мастей ее просто обожают.

Геи давно провозгласили Аллу Пугачеву своей королевой и иконой. Началась же их любовь после того, как стало известно, что Примадонна перед смертью лучшего друга дала ему несколько обещаний. "Тогда я поклялась сделать три вещи: выступить на конкурсе "Евровидение", спеть с геями и выйти замуж за гея. Вот как хочешь теперь, так и живи с этим! А не исполнить не могу – обещала!" – вспоминала Примадонна.

Артистке 69 лет, но всевозможными "весельчаками" и фриками она по-прежнему обожаема. Например, в минувшие выходные Пугачева приехала на съемки клипа своего друга, стилиста Алишера. А в нем по сценарию участвовали трансвеститы – мужики, которые обожают наряжаться в женские колготки и юбки.

Свою королеву Аллу они тут же затащили в темный уголок, признались в любви и упросили сделать совместное фото. Получилось феерично! "Для полноты картины Галкина с Киркоровым не хватает – было бы отменное семейное фото", – глумятся комментаторы.

Публикация от Blondie_Bond (@blondie_bond) 13 Май 2018 в 6:18 PDT

На съемках также "засветилась" популярная актриса и Instagram-блогер Лилия Абрамова. Правда, их совместное фото не меньше насмешило народ. "Мне одной кажется, что Пугачева и Бузова – это что-то похожее?", "Мне кажется, что она уже похожа на мумию", "Интересно, как еще Галкин выполняет свой супружеский долг? Тяжко, наверное, бедолаге? Или каждый вечер у него голова болит? А может, он, ей снотворное втихаря дает за ужином, чтобы избежать выполнения долга?" – юродствуют комментаторы. "Задрали, придурки! Да! Джокер и Сталлоне встретились!" – ответила звезда всем злопыхателям и завистникам.