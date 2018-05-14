"Какие-то выродки": Певцов вытер ноги об участников "Евровидения"

Народный артист России Дмитрий Певцов жестко раскритиковал конкурс "Евровидение". По мнению актера, это не музыкальное соревнование, а фееричный обман.

Певцов опубликовал эмоциональный пост в Instagram, в котором рассказал о закулисных интригах "Евровидения". Он заявил, что имя победителя было известно задолго до начала голосования.

"ЕВРОВИДЕНИЕ!!!!! – давно уже продажный и фальшивый теле-продукт! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ПОЧТИ все песни (80% для всех (!!!) участников) пишет одна и таже шведская команда. Все подсчеты– чистый обман, никаких доказательств! Следующий победитель известен на 98%, так как это 30-40 млн. $ для организации конкурса у себя в стране, и нужен "доброволец", – написал Дмитрий в соцсетях. Ниже он отметил, что этот конкурс уже сложно назвать музыкальным: "Что касается ангажированности, "нормальности", политизированности – все видно невооруженным взглядом ".

Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov) 12 Май 2018 в 6:17 PDT

"Бородатая женщина, какие-то выродки в масках, посмотрите, что там происходит!" – унизил участников конкурса актер.

Пост вызвал бурный интерес у почитателей Певцова. Они принялись высказывать свое мнение по поводу происходящего на музыкальном состязании. "Согласна с Вашими словами. Не могла смотреть Евровидение, из-за таких песен и музыки, но когда узнала кто выиграл , удивилась", "Согласна на 100% !!!👏👏👏", "Абсолютно прав!!!! Согласна!!! Давно не смотрю...." – вторили артисту поклонники.

Добавим, что несколько дней назад в Португалии состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение-2018". Как известно, победу одержала израильтянка Нетта Барзилай.

Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov) 13 Май 2018 в 1:33 PDT

Отметим, Израиль впервые за 20 лет победил в этом состязании. Нетта не только очаровала зрителей своим номером, но и покорила пользователей Сети неординарной внешностью и самоиронией, сообщает Teleprogramma.pro.

Участница от нашей страны Юлия Самойлова не прошла отбор в полуфинале. Многие звезды поддержали певицу, а другие раскритиковали ее выступление.