Дана Борисова намекнула на вторую беременность

Фотография Даны Борисовой в платье, под которым различается небольшой животик, вызвала споры в сети. Некоторые пользователи утверждают, что телеведущая беременна, другие считают, что она просто переела.

Снимок в Instagram телеведущей переполошил подписчиков. Тем более, что через некоторое время Борисова перезалила снимок, на котором предстала в летнем белом платье, прикрыв живот смайликом. Подпись под фотографией ничего не объясняет: Дана просто спрашивает совета у подписчиков, следует ли ей покупать новый наряд.

"Берем или не берем? Лето практически наступило. Я счастлива, жизнь прекрасна. Как вам платьице?", – интересуется Дана.

Пользователи Сети сочли, что блондинка ждет второго ребенка, но не торопится публично в этом признаваться. Однако другие подписчики решили, что телезвезда просто плотно пообедала и из-за стеснения прикрыла столь выдающиеся формы.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) 14 Май 2018 в 1:00 PDT

"Дана Борисова беременна что ли? Пост сначала выставила, потом удалила и залила другое". "Просто поела нормально. И как баба закрыла живот". "Покушала плотно", – обсуждают пост фанаты. Некоторые комментаторы высказались резко. "Пузатая просто. Видимо возрастное. На предыдущем фото в голубом платье тоже "мамон" висит", – пишет пользователь. "Вполне вероятно, что беременна. Но от кого?", – задается вопросом другой.

Ранее сообщалось, что телеведущая избавилась от наркозависимости и налаживает общение с дочерью. Теперь пользователи решили, что скоро Дане придется делить материнскую любовь на двоих. Сама Борисова никак не комментирует развернувшуюся вокруг нее шумиху, пишет Dom2life.