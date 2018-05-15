Джоли странно отреагировала на беременность Энистон

Актриса Анджелина Джоли все свое время уделяет детям. Поговаривают, что таким образом голливудская дива пытается переключиться с гнетущих мыслей. Якобы информация о том, что экс-супруг Брэд Питт планирует завести ребенка с Дженнифер Энистон, выбила ее из колеи.

Папарацци заметили, что Анджелина стала чаще хвастаться наследниками на публике. Семейство посещает показы, премьеры, музеи и кафе.

Отметим, что в последнее время Джоли везде сопровождает ее 14-летний приемный сын Пак. Они вдвоем отметили День матери в фешенебельном ресторане.

По некоторым данным, юноша не переносит внимания прессы, поэтому каждый выход в компании звезды дается ему с трудом. Однако ради утешения любимой родительницы Пак готов терпеть назойливых папарацци, сообщает Hollywood Life.

У Джоли сейчас непростой период. Сплетни о тайном романе ее бывшего мужа раздражали голливудскую диву, а уж информация о беременности Энистон от Питта окончательно раздавила звезду.

Публикация от Angelina Jolie/Brad Pitt Fan (@angiejoliepitt) 14 Май 2018 в 2:43 PDT

Недавно западная пресса сообщила о том, что судьба вновь свела Брэда и Дженнифер. Мол, актер прикрывается отношениями с красоткой-архитектором Нэри Оксман, а Джен строит из себя независимую одиночку.

Публикация от Angelina Jolie (@angelinabradlovers) 14 Май 2018 в 3:07 PDT

Друг Энистон рассказал журналу In Touch, что Брэд предложил своей возлюбленной завести ребенка. "Я уже вижу, что в будущем у них появится малыш, – сообщил знакомый актрисы, пожелавший остаться неназванным. – Питт и Джен говорили о том, чтобы съехаться и попробовать еще раз. Все это может привести к тому, что она родит ему ребенка".

Актриса была огорошена. Более того, Джен вспомнила неудачные попытки забеременеть и едва не запаниковала. "Когда, будучи в браке с Брэдом, она потеряла ребенка, оба были убиты горем. Но сейчас они готовы попробовать еще раз", – отметил знакомый пары.