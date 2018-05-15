Началова сильно сдала после пьяного скандала

На опубликованном в Сети снимке певицу Юлию Началову невозможно узнать. Исполнительница сильно постарела.

В последние годы Юлию преследует череда неудач. Певица страдает от хронического заболевания, она рассталась с возлюбленным – хоккеистом Александром Фроловым, в крупные телевизионные проекты ее больше не приглашают. А после скандала, который Юлия устроила сотрудникам Госавтоинспекции, выяснилось, что исполнительница пристрастилась к алкоголю.

Все эти перипетии отразились на внешности Началовой – певица сильно сдала. На последнем снимке Instagram 37-летнюю артистку не узнать. Глубокие морщины, синяки вокруг глаз и усталое выражение лица добавили ей лишних 15 лет.

Юлия старается ухаживать за собой: она часто посещает косметологический кабинет и даже как-то отважилась на увеличение груди. К сожалению, все тщетно.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) 14 Май 2018 в 12:27 PDT

Почитатели стараются не замечать изменений в облике любимицы. На ее странице можно найти только хвалебные комментарии. "Красавица! Вот кого надо было на "Евровидение" посылать!💃", "Хорошее фото, да и девушка красотка♡♥♡♥♡♥♥♥♥", "Помню Вас по утренней звезде! Время летит, а Вы все лучше и лучше❤️👍🏼", – пишут восторженные фанаты.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) 30 Апр 2018 в 2:09 PDT

Dni.Ru сообщали о том, что в конце прошлого года Началову задержали за нарушение ПДД. Алкоголем от певицы не пахло, но вела она себя странно. Юлия отказалась проходить медицинское освидетельствование как на месте, так и в кабинете нарколога.

В итоге артистку отстранили от управления автомобилем. Исполнительница пыталась оспорить лишение прав через суд, однако ее апелляционную жалобу отклонили.