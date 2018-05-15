Охрана Первого канала оттащила бьющуюся в припадке Цымбалюк-Романовскую

Бывшая жена Джигарханяна плакала и орала. Ее довели до исступления.

Выпуск программы "Пусть говорят" на Первом канале, который 15 мая выйдет в эфир, грозит стать одним из самых скандальных в истории популярного ток-шоу. Посвящен он будет, разумеется, Виталине Цымбалюк-Романовской – главной медиаперсоне страны и поставщику горячих новостей. До сентября 2018 года, как говорят, у нее подписан контракт на эксклюзивную съемку в программе Дмитрия Борисова. А поскольку народ жаждет зрелищ, то редакторам передачи приходится изгаляться и выдумывать новые темы и повороты.

"Виталине не нравится критика, она не терпит тех, кто считает ее воровкой или мошенницей, готова просто выцарапать им глаза и плюнуть в лицо, – рассказал Dni.Ru один из гостей студии Первого канала, где накануне снималась передача. – Стоило одному из экспертов в студии сказать, что Цымбалюк-Романовская довела Джигарханяна до критического состояния, как та фурией подскочила и попыталась ударить мужчину. Она орала и и было видно, что находится в неадекватном состоянии. Пришлось вызывать охрану, которая оттащила рыдающую Виталину. Не знаю, покажут ли все это в программе или вырежут в итоге".

Как писали ранее Dni.Ru, на той же программе Баба Цымба, как ее за глаза зовут работники Первого канала, сцепилась с Тамарой Семиной. "В студии показали шокирующую запись, на которой видно, что Армен Борисович находится в тяжелом состоянии, плачет несет вздор. Цымбалюк-Романовская заорала, что, мол, вот до чего довели великого артиста без нее, а с ней он-де был огурцом. Присутствовавшая на съемке народная артистка России Тамара Семина возразила: "В ЗАГС с Вами он шел из больничной палаты, может, Вы его до такого состояния и довели". Господи, что тут началось! Цымбалюк-Романовская подлетела к 79-летней актрисе и хотела, кажется, ударить ее. Зал закричал от ужаса. За Семену вступилась Маргарита Черес (первая уволенная Цымбалюк-Романовской работница театра Джигарханяна, костюмер с 20-летним стажем. – Прим. ред.). Виталина ж накинулась на Черес и орала: "Чтоб ты заткнула свой беззубый рот!" Словом, ад..." – поделился с Dni.Ru впечатлениями редактор проекта.