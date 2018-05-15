Цымбалюк-Романовская рыдает от тяжелого состояния Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская вновь стала героиней передачи "Пусть говорят" на Первом канале. Экс-супруга Армена Джигарханяна ответила на нападки экспертов и гостей. Дискуссия завершилась слезами пианистки.

Виталина в очередной раз рассказывала зрителям, что ее любовь к Джигарханяну была настоящей, помыслы ее чисты, а все поступки праведны. При этом Цымбалюк-Романовская как-то нервно скалилась присутствующим.

Ухмылка не сходила с ее лица, когда ее пыталась пристыдить народная артистка России Тамара Семина, и в тот момент, когда заведующий труппой Вячеслав Дьяченко вспоминал ее прегрешения на месте генерального директора театра Армена Джигарханяна, она тоже не теряла лица.

Казалось, ничто не может вывести ушлую барышню из равновесия, пока речь не зашла о тяжелом состоянии здоровья ее экс-супруга. Корреспонденты телешоу засняли Джигарханяна, который с трудом покидал салон автомобиля.

Мэтр явно не мог идти без посторонней помощи: одной рукой он опирался на трость, за другую его поддерживал сопровождающий. Еле-еле перебирая ногами, сгорбленный актер поднимался по ступенькам.

"Изверги, просто изверги", – вскрикнула, увидев эти кадры, Виталина. "Вам не стыдно?" – обратилась она к Вячеславу Дьяченко и, рыдая, выбежала из студии. За кулисами она немного успокоилась и вернулась взять слово.



"Вы помните Армена Борисовича на его дне рождения, когда я была в театре директором?" – сквозь слезы прокричала Цымбалюк-Романовская. "Сейчас вы будете молчать, у вас, кроме благодарности ко мне, сейчас ничего не может быть", – пыталась остановить критику пианистка.

Плачущей Виталине не поверила Тамара Семина, она отметила, что пианистка обладает незаурядными криминальными способностями. Взбешенная обвинениями Виталина вскочила с места и направилась к пожилой артистке. "Вы сейчас отсюда уйдете", – пригрозила она.

Путь разъяренной Цымбалюк-Романовской преградила журналистка Юлия Норкина, она несколько раз толкнула пианистку в сторону. В перепалку пришлось вмешаться Дмитрию Борисову. Женщин разняли, а телеведущий поспешил закончить эфир.