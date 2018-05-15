"Это неизлечимо": состояние бабушки Урганта серьезно ухудшилось

Бабушка известного телеведущего Ивана Урганта не может приехать в его новый шикарный особняк. Нина Ургант жалуется на плохое самочувствие и считает, что ее болезнь неизлечима.

Иван Ургант никак не закончит ремонт в роскошном подмосковном особняке, который он приобрел за семь миллионов долларов. В доме имеется все для шикарной жизни: зимний сад-холл, гостевой блок, каминная, столовая с выходом на открытую веранду и просторная бильярдная. Однако семейству артиста – супруге и детям – приходится пока жить в квартире в центре Москвы.

Тягу к жизни в деревне Ивану привила бабушка. Отец телеведущего, Андрей – сын известной артистки Нины Ургант. Звезда фильма "Белорусский вокзал" каждое лето ездила с внуком на дачу под Питером, в Грузино. Любимым занятием будущего шоумена была ловля бабочек.

Эта дача на участке в шесть соток без водопровода и теплого туалета перешла к отцу Ивана. Андрей Ургант теперь возит туда молодую жену Елену Романову. Первая супруга, мать Ивана, скончалась несколько лет назад от осложнений после перенесенного тяжелого гриппа.

Нина Ургант так и живет в Санкт-Петербурге и никак не соберется в гости к внуку оценить его новое приобретение. 88-летняя актриса жалуется на плохое самочувствие. "Плохо слышу, никуда из квартиры не выхожу. От спальни до кухни добираюсь с огромным трудом. Каждый день принимаю у себя доктора. Старость – это неизлечимо. О каких поездках за город или куда-либо вы говорите", – цитирует бабушку Ивана EG.ru.

Семейное поместье Урганта расположено по соседству с новым особняком шоумена. Там поселилась теща Ивана, которой очень нравится жить в селе Иславском. Как сообщается, он намерен продать этот дом за десять миллионов долларов – правда, пока не может найти покупателей.