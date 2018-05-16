Как свинью закалывали: Вскрылись ужасающие подробности смерти Марьянова

Правоохранительные органы все еще расследуют обстоятельства гибели 47-летнего актера Дмитрия Марьянова. Недавно у следствия появился новый свидетель. Пациент негосударственного реабилитационного центра "Феникс" Борис Котов, в котором находился артист в день смерти, рассказал, как лечили звезду экрана.

Дмитрий и Борис лежали в одной палате частной клиники, которая обещает помочь алкоголикам и наркоманам избавиться от зависимости. По словам Котова, эта организация больше напоминала исправительное учреждение нежели центр реабилитации.

"Меня там держали, как в тюрьме. Это закрытая территория, за ее пределы нельзя выходить. Сотрудники центра, кроме психологов, – волонтеры, сами бывшие зависимые (алкоголики, наркоманы). Они излечились и помогают другим. Со стороны все выглядит пристойно, чисто внешне центр смотрится даже миленько. Но тут творились страшные вещи!". – поведал 23-летний Борис.

Марьянов пришел в клинику добровольно. Но через пару дней решил вернуться домой, но его попросту не выпустили из здания. Артист не мог спать, поэтому сотрудники центра дали ему сильнодействующее снотворное, которое отпускается в аптеках только по рецепту врача.





"Обычно половинки таблетки хватает, чтобы вырубить взрослого мужика. А он целую заглотнул. Выпил, и ему стало плохо. Началось состояние, похожее на белую горячку. Волонтеры центра панику подняли: надо спасать, иначе умрет. И стали ему колоть снотворное", – отметил Борис.

"Просто как свинью его закалывали! Всего шесть кубов лекарства через каждые два часа. Ему конкретно крышу рвало… Глюки, бред нес. Временами вообще не понимал, где находится. Так продолжалось несколько часов. Потом пришел в себя. Но колоть препараты ему продолжали, только дозировки снизили. Время от времени он становился совсем неадекватным. А бывали моменты полного просветления", – вспоминает молодой мужчина.

Котов рассказал следствию, что в "Фениксе" пациентов не только незаконно удерживали пациентов, но и всячески издевались над ними. За малейшие провинности их лишали сна, заставляли многократно писать одну и туже фразу, завязывали глаза и заклеивали рот сообщает сайт "Комсомольская правда".

Добавим, что артист ушел из жизни 15 октября 2017 года находясь на лечении в подмосковном центре "Феникс". Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, закупоривший легочную артерию. Правоохранительные органы выяснили, что сотрудники учреждения не сразу позвонили в "скорую", после отменили вызов, и транспортировали артиста в больницу сами. Вскрытие обнаружило в крови Марьянова сильнодействующие лекарственные препараты, которые применяются при лечение психических расстройств.