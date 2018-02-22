Вдова Марьянова изменила внешность и рассказала о лжи

Вдова Дмитрия Марьянова поделилась способом выживания после ухода близкого человека. Ксения Бик отметила, что важно найти себе занятие и не слушать лгунов.

После смерти мужа Ксения Бик не пыталась прийти в себя с помощью лекарств. "Когда хотела, когда чувствовала, провоцировала себя на это, доводила до абсурда – обнимала и надевала рубашки, вдыхала любимый одеколон... Казалось, что схожу с ума, но никаких таблеток! Видела и знаю все о химической зависимости", – заявила она.

Вдова Дмитрия Марьянова посоветовала не строить долгосрочных планов. а лучше найти себе хобби – например, чтение. "Меня спас Майкл Ньютон, "Путешествия души". Читать то, что дает надежду на жизнь после смерти", – пояснила Ксения.

По словам Бик, важно не забывать о себе, можно даже кардинально сменить имидж. Кстати, так она и сделала. "Пусть в зеркале будет "другой" человек, словно эта трагедия случилась не со мной", – сказала вдова Марьянова.

Информация о смерти актера сопровождалась разными слухами, причем весьма скандального характера. Бик высказалась по поводу этих инсинуаций. По ее мнению, ложь может коснуться любого, кто находится в поле зрения СМИ.

"Ужас, с которым сталкиваются люди в шоу-бизнесе, невозможно вообразить. С этим могут жить какие-то очень специальные люди, к которым я точно не отношусь. Ложь, травля, продажность, безжалостность, зависть, ненависть, не знающая границ, предательство... Выход один – молчать. Ни перед кем не оправдываться. Что бы я ни сделала, что бы ни сказала – все будет не то и не так. Не лучше ли просто идти своей дорогой? Это сложно описать, это надо пройти. Любящую без меры, тебя назовут ******. Имея высшее образование и будучи кандидатом наук, станешь вдруг "парикмахершей". Имея три квартиры и будучи более успешной до замужества, чем в браке, станешь "меркантильной негодяйкой". Будучи из интеллигентной семьи, станешь "колхозницей, которую достали из навоза". Кстати, для этого необязательно быть женой артиста. Все, кто на виду, помните: вас это тоже может коснуться", – цитируют Бик "Аргументы и факты".

Напомним, что Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Согласно официальной версии, 47-летний актер умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.