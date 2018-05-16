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На что двуличная Мазур спустила миллионы Цымбалюк-Романовской

Элина Мазур. Фото: пресс-служба Первого канала
Бывшая наперсница Виталины шокировала откровениями. По ее словам, надо проверить происхождение денег молодой пианистки. 
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Виталина Цымбалюк-Романовская не прощает предательства. Стоило Элине Мазур уйти от пианистки, как она тут же начала поливать грязью бывшую наперсницу. "Элина обещала спасти мой брак, – сообщила Виталина в очередном ток-шоу. – Я поверила ей, потому что были люди, которые отказались помогать. Сказали, мол, сами разбирайтесь, это семейный конфликт. Но у нас не было семейного конфликта. В самый тяжелый момент со мной, к сожалению, оказалась рядом Элина, которая пообещала, что вернет мне мужа. Я готова была отдать ей все. В итоге я отдала ей три миллиона за помощь. Честно скажу – не жалею об этом. По крайней мере, я сделала все, что могла".

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Сюжеты Эксклюзив

Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Элина этого не отрицает. "Деньги, выданные мне Цымбалюк-Романовской на представительские расходы, были потрачены на наем адвокатов по уголовным делам, в которых выступала Виталина, оплату гонораров "друзей" Цымбалюк на шоу, специалистов и экспертов. В частности, подруга Цымбалюк Наталья Корнеева получила один миллион и 300 тысяч рублей за "свидетельства очевидца". На сегодняшний день Виталина много должна, и я очень жалею, что не заключила с ней договор на оплату моего труда", – заявила Мазур в интервью Dni.Ru.

Элина добавила: важнее не то, на что были потрачены деньги, а откуда они взялись у Цымбалюк-Романовской. "Вот тут бы подключиться налоговой полиции, инспекции по труду, Департаменту культуры, чтобы прояснить происхождение миллионов", – заключила Мазур. 

Напомним, что некоторое время Элина представляла интересы Виталины и всячески ее обеляла. Придумывая всевозможные байки, она переключила общественный негатив на себя.

Автор: Иван Губкин16 мая 2018, 10:59
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