На что двуличная Мазур спустила миллионы Цымбалюк-Романовской

Бывшая наперсница Виталины шокировала откровениями. По ее словам, надо проверить происхождение денег молодой пианистки.

Виталина Цымбалюк-Романовская не прощает предательства. Стоило Элине Мазур уйти от пианистки, как она тут же начала поливать грязью бывшую наперсницу. "Элина обещала спасти мой брак, – сообщила Виталина в очередном ток-шоу. – Я поверила ей, потому что были люди, которые отказались помогать. Сказали, мол, сами разбирайтесь, это семейный конфликт. Но у нас не было семейного конфликта. В самый тяжелый момент со мной, к сожалению, оказалась рядом Элина, которая пообещала, что вернет мне мужа. Я готова была отдать ей все. В итоге я отдала ей три миллиона за помощь. Честно скажу – не жалею об этом. По крайней мере, я сделала все, что могла".

Элина этого не отрицает. "Деньги, выданные мне Цымбалюк-Романовской на представительские расходы, были потрачены на наем адвокатов по уголовным делам, в которых выступала Виталина, оплату гонораров "друзей" Цымбалюк на шоу, специалистов и экспертов. В частности, подруга Цымбалюк Наталья Корнеева получила один миллион и 300 тысяч рублей за "свидетельства очевидца". На сегодняшний день Виталина много должна, и я очень жалею, что не заключила с ней договор на оплату моего труда", – заявила Мазур в интервью Dni.Ru.

Элина добавила: важнее не то, на что были потрачены деньги, а откуда они взялись у Цымбалюк-Романовской. "Вот тут бы подключиться налоговой полиции, инспекции по труду, Департаменту культуры, чтобы прояснить происхождение миллионов", – заключила Мазур.

Напомним, что некоторое время Элина представляла интересы Виталины и всячески ее обеляла. Придумывая всевозможные байки, она переключила общественный негатив на себя.