"Распад личности": Джигарханяну требуется срочная медэкспертиза о вменяемости
При Виталине артист был огурцом – подтянутый, бодрый, энергичный. Она тряслась над знаменитым мужем аки над дитем малым: варила ему диетическую еду и вкусный клюквенный компот, кормила с ложечки, водила под ручку и шила туфли на заказ у мастера в Баден-Бадене. Теперь от многих привычек актеру пришлось отказаться. И он чудовищно опустился.
"Думаю, от Армена Джигарханяна вообще ничего не осталось. Это практически распад личности, – плачет Виталина. – У меня его старые медицинские выписки: он не в состоянии ни за что нести ответственность, почему его и лишили права финансовой подписи, поставив меня директором. Два инсульта серьезных перенес!"
"Армен Джигарханян – это бренд, который должен потом кому-то достаться. Кто наследник? Степан Джигарханян живет далеко, интереса не проявляет. Согомонян, как я вижу, хочет стать правопреемником и опекуном Армена Борисовича – с возможностью официально распоряжаться его имуществом и деньгами", – добавила Цымбалюк-Романовская.
Доверитель молодой пианистки ставит вопрос о медицинском освидетельствовании Армена Борисовича. "Это вынужденная, крайняя мера. Экспертиза имеет большие шансы быть не в пользу его состояния вменяемого. И может последовать не просто отстранение Джигарханяна от руководства, но и закрытие театра", – цитирует Виталину "КП".
В этой ситуации артиста по-человечески жаль. Кажется, что все вокруг играют в какую-то страшную игру, зарабатывают на его светлом имени гонорары и славу. А 83-летний человек выставлен посмешищем на всю страну. Такого он точно не заслужил.
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