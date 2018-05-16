Вспотевшая Максакова на людях прижалась к молодому красавцу

Оперная дива Мария Максакова цветет и пахнет. Судя по всему, красавица оправилась после трагической потери супруга.

В украинском медиацентре Мария представила новую социальную сеть для музыкантов имени себя. С легкой руки певицы юные дарования Незалежной теперь смогут общаться со всемирно известными музыкантами, педагогами, экспертами и меценатами. Об этом сообщил в соцсетях Роман Костин – заместитель директора – художественного руководителя в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

На странице в соцсети Роман также опубликовал фото, на котором Максакова в холле медиацентра прижимается к его груди. Отметим, что Мария выглядела отлично.

Щеки румяные, глаза горят – видимо, воздух свободной Украины хорошо сказывается на здоровье оперной дивы. Даже блестящий от пота лоб Максаковой добавил ее образу сияния. Что же заставило так расцвести вдовствующую артистку: общество молодого мужчины или жаркая погода – неизвестно.

Добавим, что исполнительница живет на Украине уже два года и в Россию возвращаться не собирается. По словам певицы, она очень быстро выучила мову. "Это шестой язык, на котором я могу разговаривать. Знаю также немецкий, английский, французский, итальянский и, конечно, русский", – говорила она ранее журналистам.

Даже рацион красавицы-блондинки теперь состоит исключительно из блюд украинской кухни. "Кроме борща, из украинских блюд еще драники готовлю", - хвасталась она как-то репортерам.

Напомним, в октябре 2016 года Мария Максакова и ее муж Денис Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за "незаконного и несправедливого" уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. 23 марта Вороненкова застрелили возле гостиницы "Премьер-палас" в центре Киева.