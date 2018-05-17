"Шутка судьбы": Пелагея пожаловалась на маленькую дочь

Эксклюзив Интервью Умер муж Ирины Аллегровой Цымбалюк-Романовской устроила шабаш на "Пусть говорят" Дом-2

Выбор читателей

Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян
49-летняя Буланова побила Кудрявцеву
Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина
Скандальный победитель "Голоса" нелицеприятно высказался о Пелагее
партнеры
Четверг 17 мая
Лента новостей
09:41
Найдена неожиданная связь между зарплатой и слабоумием
09:03
В Москве эвакуировали поликлинику
07:51
В Москве электричка сбила ребенка
22:09
Дума готова обсуждать с бизнесом ответственность за исполнение санкций
22:00
Зачем Трамп поджигает Ближний Восток
21:59
Шепелев раскрыл невероятную подробность из дела о гибели группы Дятлова
21:10
Хитрую Асмус ждет пополнение в семье
21:01
Как Госдума ведет диалог с бизнесом
20:57
Есть пострадавшие: В толпе ЛГБТ-активистов прогремел взрыв
20:49
Трампу предрекли проблемы с головой из-за любви к бургерам
20:26
Безумные регионы: жена зарезала молодого футболиста после медового месяца
19:52
Неожиданный поворот в деле Скрипалей загнал Британию в угол
19:32
"Живой труп": Порошенко вынесли ужасный вердикт
18:54
Захарова поставила на место хамящий Госдеп
18:44
Вооруженный мужчина устроил стрельбу в американской школе
18:44
В Москве объявлено о начале второй Перестройки
18:12
Бузова жестоко опозорилась со своим "ребенком"
18:02
Известный банкир найден мертвым в Москве
17:53
Киев выставит Москве круглый счет за Крымский мост
17:29
Участник телешоу выпотрошил бывшую любовницу на глазах ее детей
17:13
На "Флаконе" пройдет серия концертов и фестивалей под открытым небом
17:08
"Как животное в брачный период": Фадеев жестко обругал Цымбалюк-Романовскую
17:02
В США раскрыли план уничтожения Крымского моста
16:59
На россиянку с детьми напала стая ворон
16:53
Потерявший семью Востриков пошел по стопам Шурыгиной
16:36
Правила поведения блондинок во время летнего отпуска
16:32
Под Москвой в аварии разбился мотоциклист с двумя детьми
16:30
Вспотевшая Максакова на людях прижалась к молодому красавцу
16:10
Медведев определил места для российских офшоров
16:08
Зловонного монстра из морских глубин выбросило на берег на Филиппинах (видео)
16:02
Джигарханян в тяжелом состоянии в реанимации
15:58
Голубые мужчины собираются в Россию на гастроли
15:52
Роскошная жизнь сбежавшей от Кержакова красавицы-жены
15:34
"Ситуация тревожная": Москва предъявила Киеву две претензии
15:14
На три веселых буквы: отборная матерщина Киркорова сорвала эфир (видео)
15:13
Свадьба с принцем Гарри испортила жизнь Меган Маркл
15:07
Жилища шимпанзе оказались чище человеческих постелей
14:54
Неприлично задравшая ноги Алферова устроила скандал
14:54
Трамп накажет проворонившего Крымский мост Порошенко
14:37
Володин считает обновленную структуру правительства оптимальной
14:29
К чему снится мама
14:20
Как первый секс влияет на отношения пары
14:09
Рецепт дальневосточного молочного супа
14:04
На Москву надвигается гроза
14:03
Нарусова пожаловалась на самовольную Собчак
13:55
Алиса Аршавина назвала причину развода
13:50
Россияне "осквернили" Крымский мост
13:48
Фото оргии турецких борцов возмутило Сеть
13:25
Потерявший семью при пожаре Востриков решил пойти в политику
13:23
"Уже познакомили наших детей": Боня раскрыла тайную связь с миллиардером
13:15
Плющенко поставил подножку Тутберидзе
13:13
По Петербургу пронесся торнадо (видео)
13:05
5 ошибок в уходе за кожей лица
13:01
Крымский мост вызвал восхищение на Западе
12:52
Шрамы и лишний вес входят в моду
12:35
Беременную Кудрявцеву перекосило после заявления о венерической болезни
12:34
Грабитель с листом бумаги ворвался в подмосковный банк
12:26
Россиянам отдали золото попавшихся на допинге американцев
12:22
Госдума успешно разбирает законодательные завалы
12:20
Трусы до ушей: мир покоряет новый пляжный тренд
12:13
Известный российский драматург скончалась через месяц после смерти мужа
11:55
"Заработал сам": Владимир Соловьев похвастался роскошными хоромами
11:50
Физический труд убивает мужчин
11:38
Дочь Серова рассказала о трагедии в семье
11:29
Опустившемуся Джигарханяну требуется срочная медэкспертиза о вменяемости
11:29
Стремление к витринной красоте гробит женскую психику
11:24
"Стыдит себя и страну": Хиллари Клинтон назвали позором США
11:23
Малыша в день рождения жестоко унизили родственники (видео)
10:59
На что двуличная Мазур спустила миллионы Цымбалюк-Романовской
10:58
Чубайс с насмешкой ответил о своей работе у Медведева
10:52
Как контролируется качество строительства в Москве
10:50
Звезда "Дома-2" высказалась об ожесточенной борьбе с ВИЧ
10:39
Дружный коллектив: женщина попыталась отравить коллег выпечкой со слабительным
10:28
Меньщиков посоветовал голой Бузовой найти мужика
10:28
В заброшенном морге московской больницы нашли скелет
10:17
"Как свинью закалывали": вскрылись ужасающие подробности смерти Марьянова
10:13
Мировые эксперты по интернет-маркетингу соберутся в Москве
10:08
Сбывшаяся мечта: депутаты от Крыма рады открытию моста
09:56
"Знали об их смерти заранее": дело перевала Дятлова считают фальшивым
09:44
Как избежать преждевременной смерти
09:43
Вдова актера Невинного сделала страшное признание о Табакове
09:17
Изуродованный 68-летний телеведущий Богданов притащил юную любовницу в Канны
09:16
"Цыган Яшка!": народ высмеял прилизанного Малахова
09:15
Россиянам разрешат выборочно платить за коммуналку
08:36
43-летняя Рудковская готовится родить третьего ребенка
08:35
Плачь, Порошенко: счастливые крымчане помчались по Керченскому мосту
08:34
Захарова взорвалась из-за критики опозорившейся Самойловой
08:24
Леву из "Би-2" срочно доставили в больницу
08:18
У пассажира летевшего в Москву лайнера случился сердечный приступ
22:05
Путин рулит: Украина пережила черный вторник
22:00
Мама Солнцева перенесла инсульт из-за его свадьбы с пенсионеркой
21:58
США расширили свой санкционный список
21:50
Электрокар Tesla сгорел вместе с водителем
21:49
Путин резко перетасовал команду Медведева
21:42
Автомобилистам в России подготовили новое изменение
21:35
Растущая нефть топит слабый рубль
21:12
Собчак впервые показала скандальный фильм об отце
21:00
Хабенский ждет третьего ребенка
20:58
Легендарного актера отправили в ночлежку для бомжей
20:35
Тутберидзе готовит ответ укравшему Медведеву гею
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская набросилась на народную артистку на "Пусть говорят"
Опустившемуся Джигарханяну требуется срочная медэкспертиза о вменяемости
"Дай Виталиночке здоровья!" – народ молится за побитую Цымбалюк-Романовскую
Охрана Первого канала оттащила бьющуюся в припадке Цымбалюк-Романовскую
Цымбалюк-Романовская рыдает от тяжелого состояния Джигарханяна
Навка показала огромный живот в Каннах
Шоу-бизнес

"Шутка судьбы": Пелагея пожаловалась на маленькую дочь

Пелагея. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Певица Пелагея откровенно рассказала о своей дочери. Исполнительница призналась, что малютка Таисия совсем не похожа на свою звездную маму.
прочитано 1171 раз

Артистка поведала, что материнство разделило жизнь на до и после. Теперь ее постоянно гложет чувство вины из-за того, что выступления отнимают много времени. Семья для Пелагеи важнее карьеры.

ПО ТЕМЕ

Скандальный победитель "Голоса" нелицеприятно высказался о Пелагее

 Пелагея Сергеевна Пелагея (Телегина)

Пелагея Сергеевна Пелагея (Телегина) певица

Певица отметила, что Таисия растет в строгости, родители не балуют малышку. "Вот чего-чего, а сесть мне на шею я ей точно не дам: стараюсь не баловать дочь. Передо мной стоит задача вырастить адекватного человека, и я все для этого сделаю. Конечно, ограничиваемся лишь словами – никакого рукоприкладства", – заверила звезда.

Исполнительница с грустью добавила, что ребенок почти ничего не унаследовал от нее. "Это, наверное, какая-то шутка судьбы, что у такого веселого и улыбчивого человека, как я, родилась такая суровая дочь. Иногда шутишь-шутишь с ней, щекочешь-щекочешь, сама уже хохочешь, а у нее даже намека на улыбку нет. Это абсолютно другой человек, не похожий на меня", - поделилась Пелагея.

По ее словам, у девочки есть склонности к спорту. "Тася уже вовсю бегает и говорит, а недавно начала даже играть с папой в футбол. Наверное, вырастет футболисткой. Хотя, признаться, мы ей клюшку не давали пока, так что все впереди", – со смехом рассказала звезда изданию Sobesednik.ru.

Напомним, что певица и ее супруг, известный хоккеист Иван Телегин стали родителями в январе 2017 года. Артистка подарила мужу дочь Таисию. Знаменитости предпочитают не афишировать подробности частной жизни. Несмотря на усилия, многочисленные журналисты так и не разжились фотографией малышки.

Автор: Руслана Алексеева17 мая 2018, 09:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле

567

комментарии

Политика

Зачем Трамп поджигает Ближний Восток
"Живой труп": Порошенко вынесли ужасный вердикт
Захарова поставила на место хамящий Госдеп
"Ситуация тревожная": Москва предъявила Киеву две претензии

Шоу-бизнес

Красавцы зацеловали бабушку Пугачеву на тайной вечеринке
"Шутка судьбы": Пелагея пожаловалась на маленькую дочь
Кудрявцева в необычном наряде произвела фурор на съемках телешоу
Бедная Бузова: Нагиев за глаза издевается над ведущей "Дома-2"

Проишествия

Участник телешоу выпотрошил бывшую любовницу на глазах ее детей
Актеров сериала "Ольга" жестоко избили в Москве
Пассажиры засунули голого авиадебошира в туалет
В Москве зверски убили красавицу-студентку

Lifestyle

Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Нино Катамадзе: За выступления в России многие меня осуждают
Lifestyle

Изуродованный 68-летний телеведущий Богданов притащил юную любовницу в Канны

Странная парочка выглядела счастливой
Шоу-бизнес

Вдова актера Невинного сделала страшное признание о Табакове

Нина Гуляева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Кудрявцева в необычном наряде произвела фурор на съемках телешоу

Ведущая появилась в платье для беременных
Шоу-бизнес

"Шутка судьбы": Пелагея пожаловалась на маленькую дочь

Девочка совсем не похожа на звездную родительницу

Гороскоп

Хитрую Асмус ждет пополнение в семье
Хабенский ждет третьего ребенка
Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов
Астрологический прогноз с 14 по 20 мая 2018 года

Фоторепортажи

Роскошная жизнь сбежавшей от Кержакова красавицы-жены
Как Путин открыл Крымский мост
Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной
Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова

Спорт

Фото оргии турецких борцов возмутило Сеть
Плющенко поставил подножку Тутберидзе
Россиянам отдали золото попавшихся на допинге американцев
Тутберидзе готовит ответ укравшему Медведеву гею

Регионы

Безумные регионы: жена зарезала молодого футболиста после медового месяца
Потерявший семью при пожаре Востриков решил пойти в политику
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru