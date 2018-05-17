На семью Меган Маркл обрушились несчастья перед свадьбой с принцем Гарри

Саманта Грант, сводная сестра Меган, госпитализирована после ДТП. А отец невесты принца Томас Маркл перенес операцию на сердце.

Автокатастрофа произошла во Флориде на платной магистрали. ЧП случилось из-за того, что папарацци хотел поближе сфотографировать Саманту и ее бойфренда Марка.

Мужчина попытался увернуться, в результате врезавшись в бетонное заграждение. Родственница Меган ударилась о лобовое стекло. Спутник отвез ее в госпиталь, сообщает Telegraph.co.

По словам Марка, назойливый папарацци скрылся с места происшествия. Саманта повредила колено и, возможно, сломала лодыжку из-за фотографа.

Еще одно несчастье случилось с отцом невесты принца Гарри. Мужчина попал в больницу из-за проблем с сердцем. К счастью, Томас Маркл успешно перенес операцию, отмечаете портал TMZ. Медики имплантировали стенты в его кровеносные сосуды.

Мужчина все еще находится в госпитале. Именно из-за хирургического вмешательства отец избранницы принца Гарри не сможет посетить их свадьбу.

Публикация от @meghan_markle 24 Апр 2018 в 4:16 PDT

Такое впечатление, что семью Меган просто преследуют несчастья перед свадьбой. К слову, неловкая ситуация произошла недавно и с ней самой: всплыли слишком откровенные фото, которые обсуждал весь мир.

Безусловно, это минус в репутации будущей матери наследников монаршей семьи. Из-за помолвки с королевским отпрыском родные, друзья и сама невеста принца Гарри круглосуточно находятся под пристальным вниманием СМИ.

Публикация от @meghan_markle 17 Апр 2018 в 3:52 PDT

Как писали Dni.Ru, свадебная церемония состоится 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будут только ее подружки и мать. Отца, брата Томаса Маркла, сводную сестру Саманту Грант, племянника Тайлера Дули и его мать Трейси актриса не позвала.