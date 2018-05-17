На семью Меган Маркл обрушились несчастья перед свадьбой с принцем Гарри
Автокатастрофа произошла во Флориде на платной магистрали. ЧП случилось из-за того, что папарацци хотел поближе сфотографировать Саманту и ее бойфренда Марка.
Мужчина попытался увернуться, в результате врезавшись в бетонное заграждение. Родственница Меган ударилась о лобовое стекло. Спутник отвез ее в госпиталь, сообщает Telegraph.co.
По словам Марка, назойливый папарацци скрылся с места происшествия. Саманта повредила колено и, возможно, сломала лодыжку из-за фотографа.
Еще одно несчастье случилось с отцом невесты принца Гарри. Мужчина попал в больницу из-за проблем с сердцем. К счастью, Томас Маркл успешно перенес операцию, отмечаете портал TMZ. Медики имплантировали стенты в его кровеносные сосуды.
Мужчина все еще находится в госпитале. Именно из-за хирургического вмешательства отец избранницы принца Гарри не сможет посетить их свадьбу.
Такое впечатление, что семью Меган просто преследуют несчастья перед свадьбой. К слову, неловкая ситуация произошла недавно и с ней самой: всплыли слишком откровенные фото, которые обсуждал весь мир.
Безусловно, это минус в репутации будущей матери наследников монаршей семьи. Из-за помолвки с королевским отпрыском родные, друзья и сама невеста принца Гарри круглосуточно находятся под пристальным вниманием СМИ.
Как писали Dni.Ru, свадебная церемония состоится 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будут только ее подружки и мать. Отца, брата Томаса Маркла, сводную сестру Саманту Грант, племянника Тайлера Дули и его мать Трейси актриса не позвала.
Странная парочка выглядела счастливой
Нина Гуляева дала откровенное интервью
Власти прокомментировали агрессию со стороны США
К Примадонне возвращается голос