Молодая жена Кержакова скрылась после истории с избиением

Александр и Милана Кержаковы затаились после скандала в Сети. Оказалось, что футболист и его супруга уже год не живут вместе.

Об этом рассказала экс-возлюбленная спортсмена Екатерина Сафронова. Также она заявила, что, возможно, тот бил жену. "Все тайное становится явным. Увидите, еще многое вскроется. Просто сейчас я не хочу весь их негатив обрушить на себя. Я много знаю, что происходит в их семье. Могу сказать одно – вовремя меня Бог отвел от этого мужчины", – поведала девушка.

Кержаковы никак не прокомментировали ее слова. Вот уже несколько дней Александр и Милана хранят молчание. В их социальных сетях нет ни единого поста. Видимо, супруги решили не подливать масла в огонь, который, к слову, разгорелся из-за необдуманного комментария в микроблоге Миланы.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 31 Дек 2017 в 10:09 PST

Отвечая на вопрос подписчицы, она нелицеприятно высказалась об Александре. "Это абсолютно падший, недостойный уважения человек, увы", – написала Кержакова о муже. Многие расценили эти слова как публичное заявление о скором разводе.

Неосмотрительное высказывание тут же подхватили СМИ – новость о расставании Кержакова с женой тут же облетела всю страну. Вероятно, Милана пожалела, что вынесла сор из избы, и решила больше не высовываться.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 11 Мар 2018 в 12:14 PST

Напомним, что Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой в 2015 году. Дочь сенатора от Ненецкого автономного округа Вадима Тюльпанова отказалась от своей фамилии. У пары родился сын Артемий в апреле 2017 года.

Ранее футболист состоял в незарегистрированных отношениях с Екатериной Сафроновой. В 2013-м у пары родился сын Игорь. В 2014 году Кержаков подал в суд на Сафронову, потребовав лишить ее права воспитывать их общего ребенка. В октябре 2014-го суд лишил Екатерину родительских прав.