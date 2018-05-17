Прима-балерина Мариинки стала мамой

Диана Вишнева и ее муж Константин Селиневич стали родителями. По данным СМИ, радостное событие произошло 13 мая.

Беременность артистка старалась не афишировать. Слухи об этом пошли еще осенью 2017 года. Балерина появлялась на светских мероприятиях в нарядах сложного кроя, а невозможность выходить на сцену в танцевальных партиях объясняла рекомендациями врачей.

Однако все тайное становится явным. У супругов родился сын, сообщает Spletnik.ru. Балерина пока не дала официального комментария по этому поводу.

А пользователи Сети уже поздравляют счастливую пару с важным событием. "Теплые поздравления семье! Мальчику – здоровья, маме – радости!", "Я так и знала, что она беременна! Поздравляю! Так здорово!" – пишут под статьей читатели портала.

Публикация от CONTEXT. Diana Vishneva (@context.diana_vishneva) 14 Ноя 2017 в 7:06 PST

Отметим, что с Константином Селиневичем балерину связывают длительные отношения. Они сыграли свадьбу 27 августа 2013 года на Гавайских островах.

Диана Вишнева родилась 13 июля 1976 года в Ленинграде. Российская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра (с 1996 года) и Американского театра балета (2005-2017 годы). Народная артистка России, лауреат различных театральных премий.