Прима-балерина Мариинки стала мамой
Беременность артистка старалась не афишировать. Слухи об этом пошли еще осенью 2017 года. Балерина появлялась на светских мероприятиях в нарядах сложного кроя, а невозможность выходить на сцену в танцевальных партиях объясняла рекомендациями врачей.
Однако все тайное становится явным. У супругов родился сын, сообщает Spletnik.ru. Балерина пока не дала официального комментария по этому поводу.
А пользователи Сети уже поздравляют счастливую пару с важным событием. "Теплые поздравления семье! Мальчику – здоровья, маме – радости!", "Я так и знала, что она беременна! Поздравляю! Так здорово!" – пишут под статьей читатели портала.
Отметим, что с Константином Селиневичем балерину связывают длительные отношения. Они сыграли свадьбу 27 августа 2013 года на Гавайских островах.
Диана Вишнева родилась 13 июля 1976 года в Ленинграде. Российская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра (с 1996 года) и Американского театра балета (2005-2017 годы). Народная артистка России, лауреат различных театральных премий.
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