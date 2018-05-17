Гузееву застукали за поглаживанием вздыбленной груди у красотки

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева шокировала зрителей и гостей телепередачи "Давай поженимся!". Артистка потрогала прелести одной из невест прямо в эфире.

Гузеева – женщина боевая, прямолинейная. Она не боится критики, поэтому порой бывает бестактна. И в очередном выпуске ток-шоу опять явила себя не с лучшей стороны.

Ларису очень заинтересовала одна из претенденток на сердце жениха, ведущую привлекли ее эффектные формы. "Ляля! Просто убила! Все… комплексы. Такая красота достанется одному мужчине. Все свое. Я прямо вижу", – иронично произнесла Гузеева.

Барышня приняла слова ведущей близко к сердцу и принялась доказывать присутствующим, что у нее все натуральное. "Да, у меня все свое. Все дело в капусте. Нужно ее есть в больших количествах. Я не сторонник эстетической медицины. Прошу тех, кто планирует это делать, подумать еще раз. Это плохо", – неуверенно пролепетала Ляля.

Телеведущая усомнилась в словах героини и попросила ощупать грудь. "Я только положу руку по-матерински", – предупредила Лариса. Невеста так растерялась, что ничего не смогла возразить уже протягивающей руки Гузеевой. Ведущая подтвердила, что у девушки действительно натуральная грудь — только левая почему-то холодная.

Осмотром бюста дело не ограничилось. "История Ляли-хромоножки, которая любила, да замуж не вышла", – продолжала издеваться Лариса. Девушка поспешила оправдаться и сообщила, что упала на катке. Но ведущую было не остановить, она предположила, что это могло произойти из-за груди, перетянувшей вниз. Героиня не выдержала издевательств и заплакала.

Добавим, что решение на глазах у всей страны потрогать бюст барышни сразу после скандала в Сети кажется не лучшей идеей. Ведь совсем недавно из-за излишней откровенности и прямолинейности Гузеевой интернет-пользователи намекали на ее непотребные отношения с дочерью.

Напомним, что ведущая поделилась с фанатами в Instagram необычным снимком. Ее запечатлели за нежным поцелуем с дочерью. "С Днем Матери!" – подписала кадр она. Некоторые пользователи усмотрели в публикации интимный подтекст. Лариса не стала терпеть обвинения и жестко выругалась в адрес пользователей Сети.