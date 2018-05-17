Заласкавший 69-летнюю Пугачеву незнакомец: Это судьба!

Примадонна дала первый с 2010 года концерт в Северной столице. Целый час она пела перед гостями международного юридического форума, покоряя и очаровывая. Как всегда, впрочем.

На песне "Пригласите танцевать" Алла Пугачева всегда любит приглашать на сцену мужчин. К сильному полу она неравнодушна, поэтому, видимо, пять раз и выходила замуж. Ну а Питере повезло 31-летнему бизнесмену Алексею Безобразову.

"Даже не знаю, почему Алла Борисовна выбрала именно меня, – радуется бизнесмен. – Наверное, я активней всех подпевал и пританцовывал. Когда я встал, мои друзья закричали "Ура" и стали еще громче хлопать. На сцене я опустился на одно колено и поцеловал Пугачевой руку. Ну, а потом пригласил на танец"

Пугачева позволила Безобразову даже спеть: "Алла Борисовна протянула мне микрофон. Куда деваться. Я взял себя в руки, собрался и запел. В общем, по-моему мы неплохо смотримся вместе! Кстати, однажды я был на концерте Мадонны. И она расписалась на моем плече. Сначала Мадонна, теперь Примадонна. Видимо, это судьба!", – цитирует коммерсанта "Комсосольская правда".

Как писали ранее Dni.Ru, свое выступление в Михайловском замке на ежегодном закрытом торжественном приеме в честь старта VIII Петербургского международного юридического форума Примадонна начала словами: "Я вам честно скажу, что эти песни я редко пою, у меня уже новая программа. Я ее всю жизнь собираю. Вряд ли вам новая программа нужна, но я попробую на 70 лет что-то спеть. А что, бабушку никто уже не обидит – будут все сидеть и хлопать. Вы знаете, почему вы меня любите? Потому что я вас люблю".