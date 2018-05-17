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Шоу-бизнес

Самойлова странно объяснила забытые слова на "Евровидении"

Юлия Самойлова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на "Евровидении" в 2018 году, дала пресс-конференцию по итогам выступления на конкурсе. Она ответила критикам, заявлявшим, что на сцене артистка забыла слова песни. Впрочем, некоторым ее оправдания показались странными.
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Юлия Самойлова подчеркнула, что знала текст песни, с которой выступала на "Евровидении", и не забывала слов. Накладка же произошла из-за того, что певицу на сцене переполняли чувства. "У меня было так много эмоций, что я подумала, что лучше отдышусь... чтобы не было кома в горле", – цитирует ее RT.

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Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

Некоторым критикам объяснение показалось странным. Впрочем, сама певица отмечает, что на подобного рода выпады в социальных сетях и СМИ реагирует спокойно. "У всех свое мнение, все люди разные, все живут как хотят, и я живу как хочу", – заметила Самойлова. Более того, по ее словам, это можно рассматривать как определенный показатель успеха артиста. "Если о тебе говорят, значит, люди неравнодушны", – заметила певица.

Впрочем, как призналась Юлия Самойлова, решение участвовать в главном песенном конкурсе Европы далось ей не так просто. "У меня были мысли отказаться, когда я поняла, что подготовка к "Евровидению" идет не так, как я себе представляла, но я подумала, что смогу справиться", – цитирует РИА Новости певицу. "Это была моя мечта, и я рада, что это в моей жизни произошло", – подчеркнула она.

Юлия Самойлова не собирается останавливаться после своего выступления на "Евровидении", названное некоторыми критиками "позорным провалом". "Я считаю, что нужно просто двигаться дальше. Если всегда, делая какие-то ошибки, я уходила бы с пути, то, наверное, ничего бы не было, ничего бы не произошло", – уверена певица.

В частности она решила выпустить новый сольный альбом. Причем он должен получиться довольно необычным. "Это будет что-то ближе к андеграунду, это не эстрада, однозначно", – приоткрыла Самойлова завесу тайны. Альбом должен увидеть свет уже в начале июня.

Автор: Геннадий Куприянов17 мая 2018, 18:02
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