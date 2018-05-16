Захарова взорвалась из-за критики опозорившейся Самойловой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова развернуто высказалась по поводу бурных обсуждений выступления Юлии Самойловой на конкурсе "Евровидение". По мнению дипломата, происходящее больше похоже на травлю, чем на конструктивную критику.



Захарова заявила в Facebook, что российская певица не искала оправданий своему фиаско. "Она плакала, когда "имела наглость" не пройти в финал супер-шоу, которое определяет, жить планете или умереть. Не казенно улыбалась или делала вид, что кругом виновата вселенная. А искренне навзрыд ревела, говоря, что не знает, как теперь на глаза всем показаться (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала дипломат.

По словам Захаровой, этот случай демонстрирует, "какими мы можем стать животными, когда тот , кто слабее физически, нас не улыбнул, не порадовал очередным фортелем в тройном прыжке с прогибом". Она добавила, что люди быстро забывают о своей боли, когда есть возможность насладиться чужой.

Чиновница посетовала на то, что общественность взвалила на плечи Самойловой непосильную ношу. "А сейчас она должна жить со всем вышеописанными, но и с ощущением вины за то, что "всех подвела"? Не много ей одной?" – задалась риторическими вопросами Захарова.





Представитель МИД убеждена, что певица показала остальным, что даже в самый отчаянный момент не стоит опускать руки. "Она же здесь ради нас с вами – чтобы когда, не дай Бог, беда придет, сказали себе: "я знаю, что можно жить дальше; вон, Самойлова поет, и мы сможем выжить, начать жизнь с чистого листа", – продолжила она.

Захарова напомнила, что всегда старается придерживаться объективности. Однако в данном случае дипломат увидела в действиях и словах общественности травлю, а не критику. "Каждый новый "звездный эксперт" добивает и добивает ее. Остановитесь, не мутируйте", – резюмировала дипломат.

Напомним, что участница "Евровидения" от нашей страны Юлия Самойлова не прошла отбор в полуфинале. Многие звезды поддержали певицу, а другие раскритиковали ее выступление.