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Общество

Захарова взорвалась из-за критики опозорившейся Самойловой

Юлия Самойлова и Мария Захарова. Фото: Dni.Ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова развернуто высказалась по поводу бурных обсуждений выступления Юлии Самойловой на конкурсе "Евровидение". По мнению дипломата, происходящее больше похоже на травлю, чем на конструктивную критику.
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Захарова заявила в Facebook, что российская певица не искала оправданий своему фиаско. "Она плакала, когда "имела наглость" не пройти в финал супер-шоу, которое определяет, жить планете или умереть. Не казенно улыбалась или делала вид, что кругом виновата вселенная. А искренне навзрыд ревела, говоря, что не знает, как теперь на глаза всем показаться (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала дипломат.

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Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

По словам Захаровой, этот случай демонстрирует, "какими мы можем стать животными, когда тот , кто слабее физически, нас не улыбнул, не порадовал очередным фортелем в тройном прыжке с прогибом". Она добавила, что люди быстро забывают о своей боли, когда есть возможность насладиться чужой.

Чиновница посетовала на то, что общественность взвалила на плечи Самойловой непосильную ношу. "А сейчас она должна жить со всем вышеописанными, но и с ощущением вины за то, что "всех подвела"? Не много ей одной?" – задалась риторическими вопросами Захарова.

  

Представитель МИД убеждена, что певица показала остальным, что даже в самый отчаянный момент не стоит опускать руки. "Она же здесь ради нас с вами – чтобы когда, не дай Бог, беда придет, сказали себе: "я знаю, что можно жить дальше; вон, Самойлова поет, и мы сможем выжить, начать жизнь с чистого листа", – продолжила она.

Захарова напомнила, что всегда старается придерживаться объективности. Однако в данном случае дипломат увидела в действиях и словах общественности травлю, а не критику. "Каждый новый "звездный эксперт" добивает и добивает ее. Остановитесь, не мутируйте", – резюмировала дипломат.

Напомним, что участница "Евровидения" от нашей страны Юлия Самойлова не прошла отбор в полуфинале. Многие звезды поддержали певицу, а другие раскритиковали ее выступление.

Автор: Михаил Вштанов16 мая 2018, 08:34
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