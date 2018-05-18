"Даже коляску не купили": Первый канал жестко сэкономил на Самойловой

Участница "Евровидения-2018" от России Юлия Самойлова рассказала, как Первый канал сэкономил на ее выступлении. Артистка отметила, что ей на свои деньги пришлось готовить сценический костюм.

По словам одного из коллег певицы, канал должен был купить для нее специальную инвалидную коляску. Однако по какой-то причине телевизионщики отказались это сделать.

Кроме того, Самойлова рассказала, что подготовке ее выступления не уделили должного внимания. До "Евровидения" номер был полностью прорепетирован только один раз, сообщила Юлия в интервью на YouTube-канале "The Люди".

"Подготовка к "Евровидению все же не оправдала моих ожиданий, потому что все, по сути, было спустя рукава", – рассказала исполнительница. Однако, несмотря на все сказанное, в провале Самойлова винит только себя.

Она подчеркнула, что не хочет лезть в чужой карман. "Я не забыла слова, перед выходом на сцену я была уже подавлена. С утра день не задался…" – призналась Самойлова.

Напомним, на международном песенном конкурсе артистка спела I Won't Break. По итогам голосования зрителей и жюри певица не попала в десятку финалистов.

Как писали Dni.Ru, Юлия Самойлова не собирается останавливаться после провального выступления, как его окрестили критики. Она решила выпустить сольный андеграунд-альбом.