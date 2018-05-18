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Шоу-бизнес

"Даже коляску не купили": Первый канал жестко сэкономил на Самойловой

Юлия Самойлова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Участница "Евровидения-2018" от России Юлия Самойлова рассказала, как Первый канал сэкономил на ее выступлении. Артистка отметила, что ей на свои деньги пришлось готовить сценический костюм.
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По словам одного из коллег певицы, канал должен был купить для нее специальную инвалидную коляску. Однако по какой-то причине телевизионщики отказались это сделать.

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Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

Кроме того, Самойлова рассказала, что подготовке ее выступления не уделили должного внимания. До "Евровидения" номер был полностью прорепетирован только один раз, сообщила Юлия в интервью на YouTube-канале "The Люди".

"Подготовка к "Евровидению все же не оправдала моих ожиданий, потому что все, по сути, было спустя рукава", – рассказала исполнительница. Однако, несмотря на все сказанное, в провале Самойлова винит только себя.

Она подчеркнула, что не хочет лезть в чужой карман. "Я не забыла слова, перед выходом на сцену я была уже подавлена. С утра день не задался…" – призналась Самойлова. 

Напомним, на международном песенном конкурсе артистка спела I Won't Break. По итогам голосования зрителей и жюри певица не попала в десятку финалистов.

Как писали Dni.Ru, Юлия Самойлова не собирается останавливаться после провального выступления, как его окрестили критики. Она решила выпустить сольный андеграунд-альбом.

Автор: Валерия Нарская18 мая 2018, 08:08
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