Рокировочка: Меган Маркл пойдет к алтарю с другим принцем

Будущая супруга принца Гарри Меган Маркл решила одну из главных свадебных проблем. Актриса определила счастливчика, который займет почетное место ее отца на торжественной церемонии бракосочетания.

В социальных сетях Кенсингтонского дворца появилось следующее сообщение: "Мисс Меган Маркл попросила Его Королевское Величество принца Уэльского сопровождать ее к алтарю в часовне Святого Георгия в день ее свадьбы. Принц Уэльский с радостью дал согласие".

Для пользователей Сети это не стало неожиданностью. Ранее поклонники звездной пары создали петицию на имя Чарльза с просьбой взять инициативу в свои руки. Также фанаты рассматривали идею о том, что Меган пойдет к алтарю в компании своей матери Дориа или принца Уильяма.

Ее отец Томас Маркл не сможет присутствовать на королевском торжестве. Об этом заявила Меган. "К сожалению, мой отец не будет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда заботилась о нем. Надеюсь, сейчас его оставят в покое, ему это необходимо в связи с проблемами со здоровьем. Я хотела бы поблагодарить каждого, кто написал слова поддержки. Пожалуйста, знайте, как сильно мы с Гарри ждем нашего особенного дня и хотим его разделить со всеми вами", – сообщила невеста принца.

Публикация от @meghan_markle 7 Май 2018 в 5:49 PDT

Недавно Томас перенес сердечный приступ – ему потребовалась операция. Болезненному состоянию пожилого мужчины предшествовал разгоревшийся в прессе скандал.

Журналисты выяснили, что он в сговоре с известным фотографом сделал несколько постановочных снимков. Папарацци продал эти кадры в СМИ за кругленькую сумму. Идея фальшивой фотосессии принадлежала не столько отцу Меган Маркл, сколько ее сводной сестре Саманте, в чем последняя призналась во время интервью на телевидении.