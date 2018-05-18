Пьяный скандал Цывиной у Малахова оказался срежиссированным спектаклем
"После передачи Андрея Малахова ко мне стали поступать звонки со всего мира с беспокойством о моем здоровье, – рассказала актриса на своей странице в социальной сети. – Благодарю всех за участие, за стремление помочь мне. У меня все хорошо, но не забывайте, что я актриса и иногда приходится играть и такую роль. Не стоит относиться к постановочным кадрам серьезно. Я вас всех люблю и уверена, что я не одна. Будьте счастливы и благополучны и любимы. Скоро я Вас порадую новыми своими успехами".
Ирина Цывина тем самым признала, что все показанное в эфире "России" было постановкой. И она отнеслась к этому как к актерской задаче, отыграла образ идеально. И еще, как говорят, получила за съемку очень приличный шестизначный гонорар.
Редактор ток-шоу "Прямой эфир" рассказала корреспонденту Dni.Ru, что руководителю проекта Андрею Малахову не нравились высокие рейтинги программы "Пусть говорят" у конкурентов. И ему надо было перебить громкую тему с Цымбалюк-Романовской, которая уже почти 30 раз появлялась в студии у Борисова. Так родилась идея сделать постановочный спектакль в "Прямом эфире".
В нем, напомним, показали видео, якобы снятое очевидцами. На кадрах молодой любовник Ирины Цывиной (у 54-летней актрисы роман с актером фильма "Легенда №17" Денисом Сердюковым, который младше ее на 20 лет) вылезает из окна ее квартиры и спускается по трубам с третьего этажа. Продемонстрировали и отрывок из другого ролика, снятого продюсером программы. После ухода Дениса Ирина якобы ушла в запой, упала в своей квартире, сломала ребра, получила сотрясение мозга.
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