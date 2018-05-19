Бабушка из "Дома-2" оголилась перед камерами

Главная бабушка "Дома-2" Марина Тристановна отдыхает с возлюбленным и внучкой в Эмиратах. Женщина без стеснения делится в Instagram снимками в бикини.



"Думала, что придется делить время и внимание… Счастлива, что не пришлось! Я нужна внучке, дочке, мужчине. Мы вместе! Мы счастливы!" – подписала серию снимков Марина Тристановна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

На фото звезда "Дома-2" запечатлена в раздельном полосатом купальнике, выгодно подчеркивающем ее фигуру. Стоя по пояс в воде она держит на руках внучку Бетти. Рядом стоит избранник Марины Александр. Все трое светятся от счастья.

Поклонники телебабушки пришли в восторг от снимка. "Какие Вы все миленькие, обожаю", "Марина Тристановна,вы очаровательная бабушка,и прекрасная мама", "Ути пуси, какие вы милые! Хорошего отдыха", "Марина Тристановна вы молодец...берегите свою семью", – написали фанаты в комментариях к фото.

Отметим, что недавно просочились слухи о скорой свадьбе Марины и Александра. Якобы у пары настолько гармоничные отношения, что они готовы пойти в загс. По некоторым данным, влюбленные уже назначили дату свадьбы.

Публикация от Marina Tristanovna (@marina_tristanovna) 18 Май 2018 в 4:18 PDT

Марина Тристановна стала одной из самых ярких участниц проекта. Женщина появилась на шоу ради дочери Таты Блюменкранц, когда у нее родился ребенок.