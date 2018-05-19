Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
В церемонии приняли участие три свяценника. Декан Виндзора Дэвид Коннер провел церковную службу, обвенчал молодоженов духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а председательствующий епископ епископальной церкви Майкл Карри из Чикаго прочесть проповедь.
Священника из США на свадьбу пригласили лично принц и актриса. Но выбор молодоженов раскритиковали гости. Речь проповедника многих просто шокировала.
Дело в том, что яркая манера проповеди Карри выглядела очень странно в британской готической церкви. Епископ в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II эмоционально размахивал руками, поворачивался всем корпусом в разные стороны, кричал и вращал глазами.
The Archbishop of Canterbury delivers the Blessing of the Marriage #RoyalWedding pic.twitter.com/63Qx4PkKNS— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.
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