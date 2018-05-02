Андрей Малахов заставил Катю Семенову плакать перед камерами
Очередной выпуск программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" был посвящен Первому маю. В качестве корреспондента в центр Москвы отправилась 57-летняя певица Катя Семенова. Для этого артистке пришлось вставать в шесть утра.
Как оказалось, пока Катя Семенова, как она сама охарактеризовала свою деятельность, "приставала к людям" в центре столицы, в ее квартиру пробрались посторонние люди. По инициативе Андрея Малахова в жилище певицы был сделан косметический ремонт. Вместо протекающих потолков натянули новые, а видавшую виды мебель сменили. Картину преображения показали Кате Семеновой прямо в студии программы.
"Если тебе не понравится, то все твое мы не выкинули", – заверил Андрей Малахов. Увиденное настолько поразило певицу, что она потеряла дар речи и не смогла сдержать слез. Впрочем, от предложенной воды и валерьянки Катя Семенова отказалась. "Спасибо Андрею Николаевичу за мою счастливую старость!", – наконец отреагировала певица.
Напомним, певица Катя Семенова вновь заставила говорить о себе всю страну после того, как развелась с мужем спустя 20 лет совместной жизни. Она стала часто мелькать на телеэкранах. Заходили телевизионщики и в квартиру исполнительницы. Именно тогда зрители обратили внимание на удручающую обстановку в жилище артистки. Исправить этот недочет решил Андрей Малахов, превратив косметический ремонт в сюрприз для самой владелицы квартиры.
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