Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз

Продюсер Максим Фадеев рассказал о самочувствии певицы Наргиз, а также о том, почему она была вынуждена отменить несколько концертов. Сейчас с исполнительницей все в порядке, уверяет он.

Поклонники не на шутку перепугались за здоровье певицы Наргиз после того, как из-за "сбоев в организме", как она сама это назвала, исполнительница была вынуждена отменить несколько концертов. Как рассказал Максим Фадеев, ничего страшного с ней не происходило.

"Единственное, к чему мы не были готовы и сейчас вынуждены были перенести несколько концертов – у Наргиз была сильная простуда, которая повторялась из раза в раз", – написал он на своей странице в Instagram. "Сейчас ей гораздо лучше!". – подчеркнул продюсер. "Наргиз – тот артист, который выступает без выходных и вообще уже чуть ли не живет на сцене", – заметил Фадеев.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 2 Май 2018 в 5:22 PDT

Он рассказал, что при существующей в продюсерском центре MALFA системе, не заметить какое-либо серьезное заболевание у артиста практически невозможно. "Многие из вас не знают, но минимум раз в год наши артисты проходят плановое обследование. С такими гастрольными графиками, перелетами и стрессами, мы должны знать наверняка, что в нашей семье ни у кого нет проблем с самочувствием", – объяснил Максим Фадеев.

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 2 Апр 2018 в 3:50 PDT

"Наргиз скоро вернется с новыми силами и приедет со своими "вечеринами" )) в каждый город, где ее любят и ждут! ❤️", – заключил он. Напомним, что 42-летняя Наргиз Закирова – самая харизматичная участница музыкального проекта "Голос". Бритоголовая, в татуировках и с пирсингом, она просто поразила зрителей и наставников конкурса. Закирова спела в отборе песню легендарной группы Scorpions Still loving you, и моментально запомнилась миллионам зрителей.

Дойдя до финала проекта в составе команды Леонида Агутина, Наргиз стала едва ли не самой популярной выпускницей "Голоса". Сейчас является подопечной известного продюсера Макса Фадеева.