Немецкие врачи спасают ребенка Елены Воробей

15-летняя дочь Елены Воробей София попала в больницу. Артистка уверена, что все будет хорошо, а встревоженные поклонники пожелали девушке скорейшего выздоровления.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Воробей опубликовала фотографию, на которой запечатлела табличку в больнице с именем своей дочери Софии Лебенбаум. "Доченька моя, держись🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Все будет хорошо, я знаю, я верю!!!!!!" – написала артистка.

Подписчики перепугались и завалили Воробей вопросами, что случилось с ее 15-летней наследницей. Однако Елена предпочла не раскрывать подробностей. Тогда поклонники и выяснили профиль клиники. "Медицинские приоритеты данной клиники: центр эпилепсии, сосудистая хирургия, хирургия кисти, кардиохирургия и центр сердца, детская ортопедия, нейрохирургия и неврология, хирургия позвоночника и спинальный центр", – компетентно сообщила пользовательница Сети.

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 8 Мар 2018 в 12:41 PST

Другая подписчица рассказала: "Это клиника у нас в германие! В баварии! нерохирургия и ортопеды... и все такое! Леночка удачиивам и вашей дочки! Представляю как вам страшно.....Но все будет хорошо!❤💋 (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Елена Воробей ответила всем неравнодушным. "Спасибо, дорогие, за поддержку!!! Поверьте, это очень нужно нам", – поблагодарила взволнованная артистка. Напомним, София появилась на свет как плод любви Елены Воробей и бизнесмена Игоря Константиновича. На тот момент он был женат, однако от ребенка не отказался и даже помогал артистке.

В 2016 году отец Софии умер. Говорят, что Константинович получил серьезную травму, упав с крыши, когда чистил ливневку. На протяжении нескольких месяцев медики старались спасти ему жизнь, однако все было тщетно.