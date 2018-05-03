Шепелев разоблачил неверную жену эстрадной звезды

Солист группы "Доктор Ватсон" Виктор Щедров решил проверить на детекторе лжи свою молодую жену Елизавету Борисенок. Мужчина уверен, что их старший сын Даниэль ему не родной. В студии программы "На самом деле" Первого канала супруги смогли расставить все точки над i.

Виктор рассказал экспертам: ранее до него доходили слухи о том, что Елизавета не верна ему, также он якобы слышал, как Даниэль называет папой другого мужчину. Он уверил присутствующих, что не откажется от мальчика даже в случае отрицательного результата теста на отцовство.

Дмитрий Шепелев отметил, что музыкант тоже не святой. Когда-то он закрутил роман с Елизаветой, которая, к слову, младше его на 24 года, еще будучи в браке с другой женщиной. Борисенок пришлось более полугода ходить в любовницах.

"Да, я был женат, но не жил тогда уже с семьей", - оправдывался Щедров. Ведущий попросил внести ясность и рассказать правду об их отношениях.

"Мы познакомились на концерте в Санкт-Петербурге", – взяла слово Елизавета. "Виктор первый проявил ко мне интерес, это была его инициатива познакомиться… Но так получилось, что, уходя с концерта, я знала, что возьму его в оборот, он будет отцом моего ребенка, моим мужем, хочет он этого или нет", – рассказала девушка. Виктора эти слова не удивили, он отметил, что его супруга всегда была прагматиком.

"Мы встречались несколько раз, я приехала в Москву и я просто внаглую поселилась у него в доме. Он жил отдельно от семьи", – продолжила свой рассказ Елизавета. "Я затащила его в ЗАГС силой… на девятом месяце беременности", – добавила Борисенок.

После проверки на полиграфе выяснилось, что опасения Виктора небеспочвенны, у Елизаветы была интрижка на стороне. Супруга музыканта не стала отпираться и откровенно рассказала о своих чувствах к некому знакомому. "У меня есть мужчина, которого я любила всю жизнь, я люблю его до сих пор, и я всегда буду его любить", – призналась она.

В студии появился лучший друг Щедрова Олег. Приятель поведал присутствующим: он всегда знал, что Даниэль – его ребенок. Он предпочел отойти в сторону, когда Елизавета вышла замуж за Виктора, но сейчас решительно настроился забрать сына.

Борисенок также призналась, что к Олегу испытывает искренние чувства, а за Виктора вышла замуж по принципу "стерпится — слюбится". Эксперты и ведущий были шокированы признанием девушки.

На съемочную площадку принесли результаты ДНК-исследования. Выяснилось, что Виктор Щедров является биологическим отцом Даниэля. Елизавета была расстроена этим известием.