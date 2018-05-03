Деспоту Киркорову врезали за разврат

Пользователи Сети решительно подписываются под петицией с призывом лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста за клип "Цвет настроения синий". Прошение уже поддержали более четырех тысяч человек. О причинах такой бурной реакции рассказал постоянны консультант Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Специалист отметил, что, выпустив провокационный клип, Киркоров просто-напросто девальвировал присвоенное ему звание. Отборный мат, неприличные жесты, распущенное и развратное поведение изображенные певцом в музыкальном ролике, настроили против Филиппа Бедросовича не только поборников морали, но и преданных поклонников, которые в последнее время не узнают своего любимца и перешли от слов восхищения к жесткой критике.

"Это весьма тревожный сигнал. У меня вполне хватает чувства юмора и клип уж точно не оскорбил мои чувства, но грань в этой пародии, на мой взгляд, он перешел. Тонкую грань между хайпующим рэпером или рокером и народным артистом России. Но дело даже и не в этом. После каждой из скандальных ситуаций, будь то "розовая кофточка" или режиссер Яблокова, Киркоров словно очищался от того слоя грязи, который к нему успевал прилипнуть и превращал его из всеми любимого артиста в истеричного деспота. Эта петиция, на мой взгляд, может снова его спустить с небес на землю и показать, что он в своем творчестве зашел совершенно не туда", – отметил Манукян.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 30 Апр 2018 в 10:36 PDT

"Я даже в страшном сне не могу себе представить, чтобы, к примеру, Леонид Быков в своих фильмах, пусть даже в шуточной форме, пропагандировал бы употребление алкоголя детьми или открытое употребление ненормативной лексики и неприличных жестов", – продолжил свою мысль эксперт. "Или же сложно себе такое представить нечто подобное с участием Николая Крючкова. Я могу привести еще очень много примеров артистов, которые свое звание по жизни несли гордо и ничего подобного в своем творчестве не позволяли себе, даже в пародийных целях", – заметил член экспертного совета.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 28 Апр 2018 в 6:14 PDT

Эксперт признался Dni.Ru, что уже "врезал" по неприличному клипу, поставив свою подпись под петицией. "Сделал я это не потому, что непременно хочу, чтобы у Филиппа Бедросовича отобрали это звание, а для того, чтобы он задумался над таким понятием как самоцензура. Она просто обязана быть у народных артистов страны", – объяснил свою позицию Вадим Манукян.