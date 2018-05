Шепелев заинтриговал новым фото сына от Фриске

Дмитрий Шепелев обнародовал новую фотографию пятилетнего сына Платона. Поклонники пришли в недоумение от увиденного.

Дмитрий Шепелев нечасто радует фанатов свежими публикациями у себя в Instagram. Телеведущий редко выкладывает снимки, а если и делает это, то в основном они оказываются по работе или из различных фотосессий. Иногда шоумен публикует фото своего сына Платона. И такие кадры для поклонников – на вес золота.

Так, телеведущий взволновал подписчиков, опубликовав новую фотографию с мальчиком. На черно-белом снимке Шепелев запечатлел две тени – свою и Платона. Оба сидят на велосипедах. Примечательно, что на передвижном средстве мальчика только два колеса, а не четыре. "My shadow and me", – коротко подписал фотографию Дмитрий. С английского языка эту фразу можно перевести как "Моя тень и я".

Поклонники оказались заинтригованы. "Ничего себе) оригинально (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прям интрига))) где катаетесь? Когда?", "Ой какие вы умнички!", "А почему лица скрыл?", "Ракурс интересный", "Прям улыбнулось глядя на Вас, мальчишки и тени)", – высказались подписчики.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 4 Май 2018 в 1:20 PDT

Говорят, майские праздники Дмитрий Шепелев вместе с Платоном проводит в Израиле. К такому выводу пришли фанаты, увидев снимок с побережья этой страны, который он постил ранее. Также Шепелев поделился наблюдением, что в Шаббат в этой стране не жарят омлет.