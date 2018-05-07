После обнародования тайного романа Корикова покинула страну

Популярная актриса Елена Корикова отдыхает в Италии. Артистка поделилась с фанатами отпускными фотографиями.

Совсем недавно Елена Корикова завела себе страничку в популярной сети Instagram, однако быстро влилась и теперь довольно часто делится с подписчиками фотографиями из своей частной жизни. Артистка великолепно выглядит и без лишней скромности демонстрирует себя в различных ракурсах.

А сейчас звезда сериала "Бедная Настя" отдыхает в Италии. В своем аккаунте Елена опубликовала несколько фотографий из одного из самых великолепных городов страны – Венеции. На снимках, буквально наполненных солнцем и негой, Корикова запечатлена в обычном белом спортивном костюме, майке в тон и кокетливой шляпке.

"Если Вам сказали, что Ваш поезд ушел, помните – еще есть самолеты и яхты!😊🙈☀️😘❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обратилась к подписчикам Елена Корикова. Поклонники по достоинству оценили свежие фотографии своей любимицы. "Ух – ты! )", "Замечательно выглядите😍", "Боже, какая красивая 👍 Вы супер восхитительны!!! 🌹🌷😘", "Можно и пешком", "Ваууу", "Хороша! Улыбка замечательная!", "Ах, какая миленькая!! 😍 желаю , чтобы улыбка не сходила с лица и глаза светились счастьем, дорогая🌺🌺🌺💋💋💋", "Как вы прекрасны в лучах солнышка!!!", "Милая девчонка! Пусть удача во всем живет рядом!" – рассыпались в комплиментах поклонники.

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official) 6 Май 2018 в 6:26 PDT

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official) 5 Май 2018 в 10:29 PDT

Ранее Елена Корикова попала в неприятную историю. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Оксана Ряска заявила о том, что ее романтические отношения завершились из-за связи любимого мужчины с актрисой Еленой Кориковой. Якобы та регулярно просила у ее избранника внушительные суммы денег и даже носила ее одежду.