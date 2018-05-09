Боня в "голом" платье показала роскошную грудь в Каннах

В Каннах открылся 71-й международный кинофестиваль. Одной из самых ярких звезд на красной дорожке стала ведущая и модель Виктория Боня.

Красавица из России затмила знаменитостей из других стран. Для выхода в свет она выбрала необычное платье с длинным подолом.

Наряд получился очень откровенным. Похоже, что Боня даже не надела бюстгальтер. Пользователи социальных сетей удивились столь смелому решению и похвалили фигуру модели.

"Нереально красивая Виктория", – пишет один из комментаторов. "Шикарное платье! Мечта!" – восторгается другой. "Шикарная девушка, что тут говорить", – заключил третий.

Нашлись и те, кто решил порассуждать об изъянах модели. "Что с грудью левой? Прижало имплант неудачно", – подметил пользователь. "В этот день можно было и не выкладывать такое фото. Лучше в военной форме выложила", – возмущается второй.

Публикация от Souhir ben saad (@maison_estheremaryline) 8 Май 2018 в 10:44 PDT

Отметим, что Боня показала платье еще до того, как приехать на открытие кинофестиваля. Она похвасталась нарядом на своей странице в социальной сети Instagram. На момент публикации материала ролик посмотрели почти 400 тысяч раз.