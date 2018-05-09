Дайнеко внезапно сошлась с бывшим мужем
Ролик Дайнеко выложила в формате Stories. Судя по всему, она запечатлела Клеймана, который гуляет с их общей дочерью Лидией.
Никаких официальных комментариев по поводу примирения Дайнеко не делала. Клейман тоже хранит молчание по поводу отношений с певицей. Не исключено, что на видео и вовсе изображен другой мужчина, но журналисты издания Starhit заметили определенное сходство.
Как теперь будет складываться общение некогда близких людей, остается только гадать. Тем не менее, вряд ли Дайнеко и Клейман решатся на новый роман после того, как обменялись колкостями в социальных сетях.
Кто это тут у нас? Дайнеко, похоже, помирилась с Клейманом. Совет да любовь pic.twitter.com/c9R7gnHy2W— Тревор Колби (@trevor_kolby) 9 мая 2018 г.
Напомним, что громкие высказывания Клеймана о жизни с Дайнеко спровоцировали настоящий скандал. Он заявил об унижении.
"Приходилось буквально разрываться на части, превратившись в няньку, домработницу и добытчика. При этом старался как можно больше времени проводить с семьей. Мыл полы, посуду, готовил, менял дочке подгузники, часами убаюкивал ее, качаясь на фитболе", – жаловался он. Как писали Dni.Ru, певица не оставила это заявление без ответа. "Честно, я расплакалась от обиды не сколько за себя, за дочь, которая когда-то это все прочитает", – отметила артистка.
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