Эксклюзив Интервью Сафронов о любовных утехах с Понаровской Малахов разболтал про беременность 46-летней Кудрявцевой Дом-2

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Дайнеко внезапно сошлась с бывшим мужем

Виктория Дайнеко и Дмитрией Клейман. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Знаменитая певица Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram необычное видео. Некоторые подумали, что она помирилась со своим бывшим мужем Дмитрием Клейманом.
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Ролик Дайнеко выложила в формате Stories. Судя по всему, она запечатлела Клеймана, который гуляет с их общей дочерью Лидией.

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Виктория Петровна Дайнеко

Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

Никаких официальных комментариев по поводу примирения Дайнеко не делала. Клейман тоже хранит молчание по поводу отношений с певицей. Не исключено, что на видео и вовсе изображен другой мужчина, но журналисты издания Starhit заметили определенное сходство.

Как теперь будет складываться общение некогда близких людей, остается только гадать. Тем не менее, вряд ли Дайнеко и Клейман решатся на новый роман после того, как обменялись колкостями в социальных сетях.

Напомним, что громкие высказывания Клеймана о жизни с Дайнеко спровоцировали настоящий скандал. Он заявил об унижении.

"Приходилось буквально разрываться на части, превратившись в няньку, домработницу и добытчика. При этом старался как можно больше времени проводить с семьей. Мыл полы, посуду, готовил, менял дочке подгузники, часами убаюкивал ее, качаясь на фитболе", – жаловался он. Как писали Dni.Ru, певица не оставила это заявление без ответа. "Честно, я расплакалась от обиды не сколько за себя, за дочь, которая когда-то это все прочитает", – отметила артистка.

Автор: Евгений Мышко9 мая 2018, 11:33
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