Любовница беременна от оскорбленного мужа Дайнеко

Бывший супруг Виктории Дайнеко, барабанщик Дмитрий Клейман показал новые фото с возлюбленной. Многочисленные поклонники обратили внимание на округлившийся живот сексапильной блондинки.

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман расстались вскоре после заключения брака, причем их развод сопровождался некрасивой шумихой в прессе. Вначале певица дала сенсационное интервью, в котором объяснила причины разрыва, а потом свою версию событий в другом интервью представил музыкант. "Я долго молчал. Молчал и терпел, когда моя жена унижала меня, выносила дела нашей семьи в интернет на всеобщее обозрение и поругание", – заявил оскорбленный барабанщик.

Интервью Клеймана произвело эффект разорвавшейся бомбы. Общественность разделилась на тех, кто поддерживал Дмитрия, и тех, кто встал на сторону Виктории. Клейман признался, что вообще не контактирует с артисткой: та его "везде заблокировала", поэтому он не может видеться с их маленькой дочкой. Кстати, ее имени журналисты до сих пор не знают.

Однако музыканту недолго осталось переживать. Судя по свежим фото, новая возлюбленная Клеймана беременна. На своей официальной страничке в Instagram Дмитрий опубликовал совместный снимок. Сексапильная блондинка Дарья запечатлена в темном платье, которое сильно обтягивает фигуру.

Публикация от Dima (@kleymaan) 18 Апр 2018 в 7:15 PDT

Особо внимательные подписчики пришли к выводу, что у девушки округлился живот. "Она что беременная? Такой живот! Можно поздравлять с пополнением?", "дааа, я тоже подумала, что беременна))", "здорово! Поздравляю! а у вас будет мальчик или девочка?", "ждут Малыша))) как классно (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались поклонники.