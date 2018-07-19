Розенбаум крупно подставил Малахова

Новость об онкологическом заболевании у музыканта Александра Розенбаума повергла россиян в шок. Певец поспешил успокоить поклонников, параллельно обвинив Андрея Малахова в распространении сплетен, но, как оказалось, ведущего распекли несправедливо.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Александр Розенбаум обратился к взволнованной общественности. "Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу-тьфу-тьфу", – написал певец. К публикации исполнитель прикрепил скриншот интернет-страницы издания "СтарХит", которое цитировало выступление народного артиста Иосифа Кобзона в программе "Пусть говорят" Первого канала.

Интернет-обыватели тут же принялись искать виноватых. И, так как Андрей Малахов является главным редактором журнала "СтарХит", его назначили крайним в этой некрасивой ситуации: на Андрея сошла лавина из упреков и проклятий.

В защиту поруганного Малахова выступил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян. Специалист сообщил Dni.Ru, что шоумена бранят напрасно.

"Меня сложно заподозрить в симпатии к Андрею Малахову – лукаво начал Вадим – Я часто критикую его передачи и темы, которые он для них выбирает, но такое впечатление, что к нему прилетел бумеранг. Однако в этом случае он прилетел к нему абсолютно незаслуженно".

Публикация от Alexander Rozenbaum (@rozenbaum.ru) 18 Июл 2018 в 12:03 PDT

Манукян уверен, что начало новости о раке Розенбаума положил совсем не Малахов. "Иосиф Кобзон на всю страну произнес, что Розенбаум лечился от онкологии, произошло это в эфире Первого канала, но Александр Яковлевич это почему-то проигнорировал и не нашел ничего лучше, чем обвинить, как он выразился "желтопузые газеты" в том, что они пустили этот слух. Да и все бы ничего, но он в качестве примера в своей социальной сети привел журнал "СтарХит", который как известно принадлежит Андрею Малахову. По сути, тем самым он его подставил перед своими подписчиками", – заявил член экспертного совета.

"Видели бы Вы комментарии под этой публикацией Розенбаума – продолжил специалист – Там "гори в аду" в отношении Малахова, наверное, это самое мягкое, что можно обнаружить. Столько проклятий, столько негатива, столько злости от людей, которые даже не удосужились вникнуть в тему. Так, 95% комментариев написаны по принципу "слышал звон – не знаю где он". Я желаю Александру Яковлевичу здоровья и очень прошу проявлять больше мудрости. Понимаю, тот факт, что Кобзон раскрыл эту неприятную тему, не согласовав с Розенбаумом может быть неприятен. Но все же не стоит срывать свое зло на журналистах, которые только процитировали слова мэтра".

Напомним, в эфире телепередачи "Пусть говорят" Первого канала Иосиф Давыдович Кобзон проговорился, что рекомендовал Александру Розенбауму клинику, в которой лечатся онкологические больные. После этого отечественные СМИ всполошились и известие о раке у Александра Розенбаума стало настоящей сенсацией.