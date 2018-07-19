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Шоу-бизнес

Устаревшие правила Елизаветы II доводят Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: PPE/face to face
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл изо всех сил старается соответствовать высоким требованиям монаршей семьи. Однако у бывшей актрисы, а ныне герцогине Сассекской пока не все получается.
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Американке Маркл сложно привыкнуть к консервативному укладу жизни королевского двора. Слишком много правил необходимо соблюдать и нюансов учитывать.

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Меган Маркл актриса

Некоторые пункты "королевского протокола" у экс-артистки вызывают недоумение. Например, жена принца не может взять в толк, почему королева Елизавета II заставляет женщин надевать на официальные мероприятия платья и юбки, причем чуть ниже колен, ведь в этом сезоне в моду вошли элегантные брючные костюмы, никак не уступающие красотой и изысканностью.

Меган часто приходится обращаться за разъяснениями к супругу принцу Гарри. "Когда что-то не совсем получается у герцогини Сассекской, она очень расстраивается", – приводит слова стилиста Меган Маркл издание PEOPLE.

Также члены королевской семьи всегда избегают политических дискуссий на публике. Они могут делится своим мнением, но только за закрытыми дверями собственного дома. Отметим, что на недавней вечеринке в саду резиденции посла Великобритании в Дублине, герцогиня открыто высказала свое мнение о недавнем референдуме по легализации абортов в Ирландии, чем вызвала много кривотолков при дворе.

Отметим, что отец герцогини Сассекской Томас Маркл в недавнем интервью заявил, что считает образ жизни современных британских монархов архаичным. По словам родственника экс– артистки, его наследница внешне сильно изменилась. Новый стиль бывшей звезды Голливуда, по мнению отца, ей не к лицу. "Зачем в 2018 году одеваться так, будто на дворе 1930-е? Не понимаю, почему нужно закрывать колени и выбирать такие строгие платья", – заявил Томас. Пожилой мужчина отмечает, что королевская семья слишком консервативна, и правила, по которым она живет, давно устарели.

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Автор: Руслана Алексеева19 июля 2018, 21:23
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