Хабенский снялся с Агутиным вместо особенного сына Бледанс

Кажется, шумиха вокруг Константина Хабенского и Эвелины Бледанс приобрела новый виток. Певец Леонид Агутин опубликовал фото, на котором позирует с популярным актером, после чего злопыхатели заявили, что артист предпочел его особенному сыну Эвелины Бледанс.

На днях Леонид Агутин отметил круглую дату. Популярному исполнителю исполнилось 50 лет. По такому случаю артист пригласил в одно из столичных заведений родных и друзей. Лишь сейчас певец поделился с общественностью фотографиями с торжества, опубликовав их на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

На одном из снимков Агутина запечатлели вместе с актерами Андреем Мерзликиным и Константином Хабенским. Поклонники рассыпались в комплиментах. "Все гости хороши, но Хабенский – краше всех!", "Такие теплые, нет, даже жаркие фото... 😉👍 Здорово! Классно!", "Красавчики", "Сам солнечный..☀️ и окружение такое же..☀️☀️☀️ дай бог здоровья и процветания..🙏🏻", "Очень живые фотографии! Близкие люди, верные друзья! Пусть так будет ВСЕГДА!!!!", "Столько гостей!!!! без лишнего пафоса 👌весело, дружно и с любовью к юбиляру", "Ааааааа, и Костяяяя", – высказались поклонники.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 20 Июл 2018 в 4:11 PDT

Однако свои комментарии оставили и злопыхатели. Причем досталось не Агутину, а Хабенскому. "нуну. с сыном Бледанс не захотел а с Леней сфоткался (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", "Костя сделал подарок Лене – сфоткался с ним", "Фотка с Хабенским теперь на вес золота))", "Хабенский снялся с Агутиным. Где-то плачет Бледанс", – иронично прокомментировали в Сети пользователи.

Ранее в своем аккаунте в Instagram Эвелина Бледанс сообщила, что вместе с сыном Семеном, у которого синдром Дауна, встретила на отдыхе актера Константина Хабенского и попросила его сфотографироваться с наследником, но тот отказался. Артистка была возмущена. Эвелина высказала убеждение, что артист обязан фотографироваться с любым желающим, раз выбрал публичную профессию.

Однако подписчики не согласились с мнением актрисы. Многие раскритиковали Бледанс, и той пришлось удалить пост, а впоследствии даже извиниться перед Хабенским. Отметим, что сам актер не прокомментировал инцидент, участником которого поневоле стал.