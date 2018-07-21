Гарика Харламова обвинили в грязном пиаре на смерти Дениса Тена

Юморист Гарик Харламов на своей странице в Instagram опубликовал пост в память о казахстанском фигуристе Денисе Тене, убитом в центре Алма-Аты. Некоторые подписчики сочли, что артист просто нашел способ попиариться на горе. Впрочем, большинство людей адекватно оценили поступок участника Comedy Club.

Смерть восходящей звезды фигурного катания Казахстана Дениса Тена стала потрясением для миллионов людей по всем миру. Выразить свою скорбь решил и участник Comedy Club Гарик Харламов.

"Хочу выразить соболезнования родным и близким, всем поклонникам таланта Дениса Тен. Ужасная и нелепая трагедия, которая унесла жизнь талантливейшего фигуриста просто не укладывается в голове. Ему было всего 25 лет. Нет слов. Земля пухом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал юморист на своей странице в Instagram. Сообщение он сопроводил черно-белой фотографией фигуриста на льду.

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 20 Июл 2018 в 3:50 PDT

Большинство пользователей Сети присоединились к словам артиста и поблагодарили его за выражение своих чувств. "🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿😞😞😞😞😭😭😭😭 Утрата для всех", "Соболезнования", "Действительно, не укладывается в голове, такая потеря ..😢", "Гарик...скорбит весь Казахстан! Удивительного таланта и души мальчик! Спасибо вам за этот пост скорби и памяти о Денисе😰😰😰", – не стали скрывать своих эмоций комментаторы.

Публикация от Handmade jewelry by Aigorka (@aigorka) 21 Июл 2018 в 12:34 PDT

Однако некоторые подписчики Гарика Харламова поспешили обвинить его в грязном пиаре на громкой теме. Дескать, о "простом хорошем парне", который бы погиб от рук грабителей, юморист бы не написал своего сообщения. Некоторые предположили, что он и вовсе выложил этот пост исключительно потому, что эту тему активно обсуждают в СМИ.Впрочем, подобные циничные предположения не нашли почти никакого отклика в сердцах пользователей Сети, искренне переживающих произошедшее.

Публикация от "АСТАНА" ТЕЛЕАРНАСЫ (@astana.tv) 20 Июл 2018 в 11:38 PDT

Напомним, Денис Тен погиб 19 июля. Спортсмен заметил, как двое воров пытаются снять с его внедорожника, припаркованного в центре Алма-Аты, зеркала заднего вида. Он попытался остановить их, а в ответ те пустили в ход нож. Один из порезов задел бедренную артерию. 25-летний спортсмен скончался в больнице после двух часов усилий врачей реанимировать его.