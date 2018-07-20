Дикое оправдание убийц Дениса Тена
"Им нужны были деньги. Возникла мысль своровать зеркала", – раскрыл детали допроса начальник ДВД Алма-Аты Серик Кудебаев.
Как рассказали задержанные, когда вышел хозяин машины, произошла потасовка в ходе которой фигуристу и нанесли смертельные ножевое ранение. "Говорят, что не знали, что напали на Дениса Тена. О том, что их жертвой стал Денис Тен, – узнали из Интернета", – сообщил начальник алматинской полиции изданию Tengrinews.kz.
Также уточняется, что предполагаемого убийцу спортсмена 23-летнего Армана Кудайбергенова
задержали на улице.
По версии следствия, он нанес два ножевых ранения фигуристу. "Отработали все его связи и сегодня его задержали. Они оба были судимы", – рассказал Кудебаев.
По факту гибели Дениса Тена возбуждено уголовное дело. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лично позвонил родителям бронзового призера Сочи-2014 и пообещал им, что виновные в смерти фигуриста понесут суровое наказание.
Напомним, олимпийского призера Дениса Тена убили днем 19 июля. Два вора пытались снять зеркала с машины спортсмена, но фигурист заметил преступников и попытался остановить их. Дениса несколько раз ударили ножом в бедро, разрезав артерию. Тен потерял много крови, медики бились за его жизнь, но спасти спортсмена не удалось.
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