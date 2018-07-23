Шнуров крутит роман с подругой жены

Эксклюзив Интервью Братья Кристовские уехали на историческую родину Сябитова о страшном вранье Гузеевой Дом-2

Выбор читателей

Наталья Фриске обнародовала омерзительное фото отца
"Опустилась и выпивает": трагедия легендарной Светланы Моргуновой
Юлия Высоцкая: Абсолютно ясно – я на 4-м месяце беременности
Почему прячут впавшую в кому известную певицу
"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь
партнеры
Понедельник 23 июля
Лента новостей
15:21
Убийцей 5-летней девочки в Серпухове оказался молодой сосед
15:07
Мужчина выбросил расчлененную сожительницу в мусорку на глазах у соседей
14:37
Самые экономичные автомобили 2018 года
14:34
Травмированная фигуристка Погорилая утешилась роскошной свадьбой
14:32
Россиян перепугали опасной инфекцией на Украине
13:48
"На грани срыва": крик души Аделины Сотниковой
13:36
Дочь сообщила о смерти известной актрисы
12:55
Вылечиться от рака помогут грибы
12:55
Ограбившего банк мужчину схватили в Москве
12:43
Под Псковом мигрант из ревности зарезал мать четверых детей
12:33
Genesis G80: бизнес-класс, недорого
12:24
Москвичам пообещали возвращение 30-градусной жары
12:13
Порнозвезда бросила секс ради спортивной карьеры
11:53
В Донбассе на оживленной улице молния убила женщину с ребенком
11:43
Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
10:57
Тело пятилетней девочки нашли в спортивной сумке на вокзале
10:49
Запад вынес России страшный приговор
10:48
Жительница Подмосковья избила 84-летнего дедушку
10:35
В Москве у метро нашли труп
10:17
Романтические каникулы сексуальной Ходченковой
10:14
Ученые победили старость
10:11
"Полный отстой": в США высказались о представленных Путиным ракетах
09:58
Пес во время полета открыл багажный отсек пассажирского лайнера
09:40
В жутком пожаре погиб 67-летний уфимец
09:36
Создано лекарство от неизлечимой болезни
09:33
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
09:05
Автоледи прокатила на капоте полицейского (видео)
09:04
Что убивает человечество в XXI веке
08:39
"Вранье": Садальский высказался о словах Пугачевой
08:32
Резко помолодевшую Максакову сняли с мужчиной в Юрмале
08:24
Появилась фотография отравителя Скрипалей
08:23
Американский ведущий поговорил с Путиным и уехал в Россию
08:06
Астрологический прогноз с 23 по 29 июля
20:14
Панайотов огорошил новостью об участии в "Евровидении"
17:47
Орбакайте пристыдили за полет на частном самолете
17:13
Анфиса Чехова рассказала о необычном диагнозе
16:35
Детство закончилось: пятилетнего сына Кейт Миддлтон готовят к восхождению на трон
16:25
Все звезды встречают "Белые ночи": в Санкт-Петербурге проходит музыкальный фестиваль
15:54
"Пошли вы на...": обрюзгший Моисеев взбесился при виде камер
15:51
Василиса Володина рассказала правду об отношениях с ведущими "Давай поженимся"
15:22
Отдых в Тунисе может оказаться опасным для здоровья
15:17
Все благодаря фетишу: откровенное признание звезды сериала "Ольга"
14:43
54-летняя жена Игоря Крутого взбудоражила снимком в купальнике
14:02
Крымский мост очень опасен: на Украине придумали новую проблему
13:29
"Челси" отказался продавать футболиста за 190 миллионов евро
12:59
"В руках бикини": Юрмала стоит на ушах после выступления Киркорова
12:52
Проблемы с Прилучным сильно ударили по состоянию Муцениеце
12:20
Ушедшие в начале. Погибшие на старте карьеры спортсмены
11:59
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
11:16
Проклятие Тена: звезду КВН убили с особой жестокостью
10:40
Порошенко сделал "идиотское" заявление о победе украинского боксера в России
10:21
Кровавая бойня в Курске: убита двухлетняя девочка
18:18
Поcле жалоб Виторгана Собчак рассказала о жутком тупике
18:05
Татуированная Долина поразила видом без макияжа
17:36
Лазарев возмутил народ костюмом священника
17:05
Волочкова в старом лифчике оседлала банан (фото)
16:34
Шнурова застали в объятиях бывшей возлюбленной
15:46
"Психованный": Гордон вышвырнул звезду "Битвы экстрасенсов" со съемок
15:23
Мошенники выманили у модели голые фото от имени Егора Крида
14:48
Медведева вышла замуж за иностранца
14:20
Парализованную российскую чемпионку обвинили в вымогательстве
13:47
Ветеран армии прославилась сексуальными фото
13:35
Умершему от рака Задорнову припомнили измены жене
13:03
Известную российскую актрису поселили в номер с запахом мертвеца
12:36
Гарика Харламова обвинили в грязном пиаре на смерти Дениса Тена
12:07
Потерявшая 20 килограммов Варнава отказалась принимать себя
11:42
Пугачева сильно изменилась после ухода со сцены
11:05
Бывшая жена рассказала об унижениях от Домогарова
10:41
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Дениса Тена
10:10
"Очень тяжело": Данилко откровенно о причинах ухода Сердючки со сцены
10:00
Страшные тайны: великий команданте Фидель Кастро
22:01
Звезда сериала "Мажор" тайно вышла замуж
21:58
Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от полуострова
21:51
"Старость не радость!": Аллегрова задыхалась между рядами концертного зала
21:48
Госдума и правительство займутся экологией
21:42
"Не могу не думать о политике": Макаревич уехал в Латвию
21:36
Google опозорил Трампа
21:30
"Было много крови": очевидец о последних мгновениях жизни Дениса Тена
21:21
Пластический хирург поставил неутешительный диагноз Вере Брежневой
21:13
Виторган пожаловался на жизнь с Собчак
21:07
Москвич после неудачной попытки приворота оказался в полиции
20:45
На Украине отдали приказ убить Януковича
20:43
Роскошная жизнь 17-летней внучки-красавицы Ротару
20:13
Москва поставила на место зарвавшийся Киев
20:11
Рудковская в красном купальнике поразила красотой
20:07
Дикое оправдание убийц Дениса Тена
19:37
Удалить немедленно: названы самые опасные приложения для смартфонов
19:19
Чем Москва впечатлила иностранных экспертов
19:11
Переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак умерла от тяжелой болезни
18:39
Россиянам в 2019 году пообещали длинные новогодние и майские каникулы
18:36
В жизни лучше: фото на паспорте Стриженовой повергло в шок
18:18
Убивший Россию на ЧМ-2018 Смолов шикует в Сен-Тропе
18:07
48-летняя Юлия Меньшова показала фигуру в бикини
18:01
Дайнеко выставила напоказ иномарку за 12 миллионов
17:38
Выходец из Ирана изрезал ножом 14 пассажиров автобуса
17:17
Путин впервые высказался о пенсионном возрасте
17:12
Злой рок преследует пышногрудую звезду "Дома-2"
16:45
Зарезавший Дениса Тена вор разрыдался после убийства
16:30
"Сделано криво": Виктория Боня показала новое тело
16:30
Свыше 2 тыс. волонтеров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"В руках бикини": Юрмала стоит на ушах после выступления Киркорова
Медведева вышла замуж за иностранца
Волочкова в старом лифчике оседлала банан (фото)
Поcле жалоб Виторгана Собчак рассказала о жутком тупике
Татуированная Долина поразила видом без макияжа
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
Шоу-бизнес

Шнуров крутит роман с подругой жены

Сергей Шнуров. Фото:instagram.com/shnurovs
В СМИ появилась информация о том, будто после расставания с женой Матильдой Сергей Шнуров переключился на ее подругу Нику Белоцерковскую. Говорят, у них много общего.
прочитано 4312 раз

Интересно, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на три года младше Ники Белоцерковской. Отношения пары зашли так далеко, что, говорят, парочка вместе провела отпуск во Франции и Италии. "Наверное, их сблизило то, что оба пережили крах брака. Они знают друг друга как облупленных, понимают с полуслова, сто лет крутятся вместе в свете, у них общие увлечения..." – рассказали в близком окружении Шнурова и Белоцерковской.

ПО ТЕМЕ

Шнурова застали в объятиях бывшей возлюбленной

Шнуров внезапно заговорил о трезвости

 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Сергей и Ника предпочитают не комментировать слухи о своем романе. Молчит об отношениях Шнурова и его супруга Матильда. Также она ничего не говорит о поступке Белоцерковской, которая до недавнего времени была ее подругой.

Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – написал певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу, так как из-за расставания он очень страдает. Позже Матильда подтвердила печальную новость. По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта.

Впрочем, потом появилась версия, что это Сергей Шнуров не смог терпеть разгульного образа жизни супруги. Ходили слухи, что певец вытащил жену чуть ли не из постели лучшего друга. Затем СМИ обсасывали сообщения о том, будто Матильда рассталась с Сергеем из-за того, что у них не было детей.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

Автор: Наталья Аряева23 июля 2018, 11:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркая история любви Шнура и танцовщицы Матильды

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: великий команданте Фидель Кастро
Трамп заманивает Путина в ловушку
Япония устроила России дерзкую провокацию
Трамп опустился до угроз Путину

Шоу-бизнес

На шоу Шепелева случилось ЧП
Российская актриса потеряла ребенка из-за ошибки врачей
Валерия показала малыша после встречи с молодым красавцем
Меган Маркл предрекли судьбу принцессы Дианы

Проишествия

Проклятие Тена: звезду КВН убили с особой жестокостью
Новость о смерти сбитого малыша загнала миллиардера в могилу
Бразильянка выдумала изнасилование на ЧМ-2018 из-за измены мужу
У знаменитой спортсменки во время боя лопнула силиконовая грудь

Lifestyle

Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Злодеем нового фильма о Джеймсе Бонде станет русский
Шоу-бизнес

Бузова намекнула на помолвку

Звезда показала кольцо на безымянном пальце
Шоу-бизнес

Покинувшая страну Апина обнажила 53-летние прелести

Артистка доказала, что есть еще порох в пороховницах
Шоу-бизнес

Известный режиссер променял батюшку на Малахова

Кинодеятель ориентирован на молодежь
Шоу-бизнес

Валерия показала малыша после встречи с молодым красавцем

Фото певицы с ребенком взорвало Сеть

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 июля
Совет на выходные
Сергея Зверева попросили отказаться от матери
Верность мужчин по знакам зодиака

Фоторепортажи

Романтические каникулы сексуальной Ходченковой
Ушедшие в начале. Погибшие на старте карьеры спортсмены
Ветеран армии прославилась сексуальными фото
Вайкуле и Ревва показали страсть в Юрмале

Спорт

Дзюба рассказал о бешенстве после клича "Слава Украине!" хорватов
"На грани срыва": крик души Аделины Сотниковой
Уволенный Уткин пожаловался на Первый канал
Парализованную российскую чемпионку обвинили в вымогательстве

Регионы

Тело пятилетней девочки нашли в спортивной сумке на вокзале
Лев напал на пьяную туристку в Крыму
Душераздирающие подробности убийства российской модели
Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от полуострова
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru