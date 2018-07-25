Сломала нос и вырвала ресницы: звезду "Дома-2" отдубасила соперница
Светлана жалеет, что подписала контракт с проектом на бартерных условиях. Принять участие она успела лишь в трех выпусках.
"Роковая для меня съемка состоялась несколько дней назад на яхте за городом. Отвезли за город и велели построить палатки. Я приступила к выполнению задания и со всей мочи получила кулаком в нос. Хлынула кровь! На меня напала другая участница. Когда я упала – стала добивать ногами", - цитирует Юрченко StarHit. По словам девушки, от побоев она потеряла сознание и пролежала на берегу несколько часов.
Светлана добавила, что ни Амиран, за сердце которого она пришла бороться, ни продюсеры шоу за нее не вступились. Помогла подняться и вправить сломанный нос девушке третья участница шоу – Катя Демченко-Луч.
Очнувшись, Юрченко обнаружила, что соперница вырвала ей ресницы, а руки и ноги – в гематомах. На следующее утро она вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали закрытый перелом носа и черепно-мозговую травму.
В больнице девушка провела шесть дней. Теперь ей предстоит операция, чтобы исправить нос. Травмы Светлана засвидетельствовала в медицинских справках. Юрченко обратилась к адвокату, она намерена написать заявление в полицию на драчунью.
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