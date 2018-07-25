После съемок с Ди Каприо Питт отказался от женщин

Голливудский актер Брэд Питт временно завязал со свиданиями. Звезда хочет больше времени уделять детям.

У Брэда сейчас очень много работы. Вместе с Леонардо Ди Каприо он занят в съемках фильма Квентина Тарантино. Поэтому все свободное время он старается подарить отпрыскам, с которыми ему наконец-то удалось встретиться.

Сейчас отпрыски звезды находятся в его доме в Лос-Фелиз, Калифорния, и прекрасно проводят время "занимаясь скейтингом и веселясь". Как сообщает ETCanada, у Питта как будто гора с плеч свалилась: наконец-то артист сможет наладить общение с наследниками. "Он целый год учился вести здоровый образ жизни и сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо. Он более чем готов взять на себя ответственность за детей", – сообщил инсайдер изданию.

Дети будут находится вместе с Питтом до 29 июля. После, по соглашению об опеке, актер должен вернуть наследников матери Анджелине Джоли, которая сейчас находится в Лондоне, где занята на съемках второй части "Малефисенты". Отмечается, что пока выводок Джоли и Питта гостит у отца, Анджелина имеет право звонить им только раз в день.

Публикация от Brad Pitt & Angelina JoliePitt (@joliepittsofficial) 25 Июл 2018 в 3:33 PDT

Как сообщает Ok-magazine Питт полностью погрузился в родительские обязанности, а личную жизнь пока поставил на паузу, поэтому отказывается от свиданий с дамами. "Брэд встречался с женщинами, когда мог себе это позволить. Но сейчас он фокусируется на семье, поэтому взял перерыв в личной жизни. Дети для него важнее всего, и он мечтает наладить отношения с Анджелиной. Пока что они даже не могут находиться долго в одной комнате", – сообщил анонимный информатор.

Наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы Вивьен и Нокс стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже несколько лет не могут договориться, с кем же будут жить дети. Судебное разбирательство длилось около года, и в прошлом месяце, актеры пришли к новому договору об опеке.