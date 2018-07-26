Принц Гарри женился на Меган Маркл по указке Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон помогла американке Меган Маркл заполучить одного из самых завидных женихов планеты – принца Гарри. Сообщается, что внук королевы советовался с Кейт, прежде чем сделать предложение возлюбленной.

С того момента, как Миддлтон вошла в королевскую семью, у нее сложились очень теплые отношения с Гарри. Герцогиня стала наставницей принца в части его общения с женщинами.

Супруга принца Уильяма несколько раз организовывала для родственника свидания вслепую. И поддерживала, когда очередные отношения внука королевы заканчивались крахом.

Поэтому, когда принц почувствовал, что нашел настоящую любовь, он пошел за советом к Миддлтон. Герцогиня мгновенно одобрила кандидатуру Меган Маркл. "Гарри и Кейт были очень близки, она была ему наставником, и он хотел ее одобрения. Кейт отличается от Меган во многих отношениях, но Миддлтон многое сделала для того, чтобы американская актриса стала женой королевского отпрыска", – сообщает журнал Grazia UK.

Публикация от Meghan Markle❤️Kate Middleton (@meghanmarkle.katemiddleton) 9 Июн 2018 в 10:03 PDT

Конечно, в этом вопросе герцогиня Кембриджская не упустила и своей выгоды. "Друзья Миддлтон говорят, что она в восторге от того, что на нее теперь оказывается меньше давления – все внимание сконцентрировано на Маркл. Миддлтон хочет посвятить себя семье и как можно реже появляться на страницах таблоидов", – цитирует издание анонимного инсайдера.

Отмечается, что крепкая дружба между девушками пока не сложилась. Однако Кейт не оставляет попыток сблизиться с новой родственницей.