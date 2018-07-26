Решил обойти Киркорова: Пригожин объяснил громкие слова Маликова о геях

Дмитрий Маликов – не гей и не еврей. А скандальный пост, появившийся 25 июля в его Twitter-аккаунте, скорее всего, фейк, считают друзья певца.

Дмитрий Маликов – не гей и не еврей. А скандальный пост, появившийся 25 июля в его Twitter-аккаунте, скорее всего, фейк, считают друзья певца.

Успех в шоу-бизнесе зависит только от работоспособности – но никак не от национальности или сексуальной ориентации, уверен Иосиф Пригожин. Продюсер и его супруга Валерия давно дружат с Дмитрием Маликовым – и не представляют, что могло подвигнуть музыканта на такое заявление. Возможно, его обидел какой-нибудь еврей или кто-то из "другого профсоюза", в шутку предположил Пригожин.

Вечером 25 июля в Twitter Дмитрия Маликова появился пост о том, что к успеху в шоу-бизнесе ведут две дороги: "пе...ство" (гейство) и "еврейство". Част подписчиков поддержали своего кумира. Другие заступились за ЛГБТ-сообщество и евреев – обвинив при этом Маликова в антисемитизме и нетолерантности. Примерно через час пост был удален.

Зря твит про гомиков и евреев удалил. Хоть и обиделись 98% нашего шоу бизнеса, зато правду сказал. Я вас зауважал еще больше. — vadim (@AntonvadimVadim) 25 июля 2018 г.

Иосиф Пригожин считает, что пост – всего лишь шутка, неудачный хайп. Возможно, Маликов хотел перебить успех Николая Баскова с Филиппом Киркоровым и перетянуть на себя внимание российских слушателей после выхода их песни "Ибица", иронизирует продюсер. Хотя, признает Пригожин, в удаленном посте музыканта есть некая доля истины.

"Евреи в самом деле играют значительную роль в индустрии мирового шоу-бизнеса и вообще бизнеса. Хотя мне в моей карьере евреи особо не помогали. После моего приезда в Москву из Дагестана я пробивался сам и как-то обошелся без помощи евреев или геев", – цитирует продюсера телеканал "360".

А вот юмористы Клара Новикова и Владимир Винокур, которые много лет дружат с семьей Маликова, уверены, что пост – это эпатаж или фейк. Они знают Дмитрия, как интеллигентного человека и талантливого музыканта, писать такие глупости он не может.

Сам исполнитель объяснил произошедшее взломом странички. "Друзья! На нашу семью усилились хакерские взломы. В частности, у меня возникли проблемы в Twitter, у моей дочери Стефании несколько дней не работает страница в Instagram. Мы работаем над восстановлением и надеемся, что все вернется! Оставайтесь с нами и будьте осторожны!" – написал певец в Facebook.

Маликов тем временем заявил, что его аккаунт в Twitter и страницу его дочери Стефании в Instagram взломали. Певец заверяет, что работает над восстановлением и призывает подписчиков к осторожности.