"Дождались светлого часа": "Дом-2" решили снести
Основная
съемочная площадка проекта, которую называют "Поляна", расположена в
Подмосковье вблизи коттеджного поселка Летова Роща. Участок земли занимает
почти 3 гектара. Теперь там планируется построить автомобильную
магистраль. В связи с эти телепроект может завершить свое существование.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что такую новость с большим энтузиазмом встретили пользователи соцсетей. "Даже не знаю какая новость сейчас была бы встречена подобным образом. Мне в связи с этим сразу вспомнилась фраза директора рынка из фильма Эльдара Рязанова "Гараж", когда ее выкинули из списка пайщиков. Так вот она обещала, что на этом месте не будет никаких уродливых сооружений и тут пройдут дороги", – заявил эксперт.
Он отметил, что закрытия шоу многие люди ждали годами и вот теперь настал тот "светлый час". "Да, и вот еще что, похоже, что Бузовой будет некуда возвращаться после ее заморских путешествий и поисков жениха. Грусть, печаль", – считает Манукян.
ДА ЛАДНО?????— ₭øрФиЙ ♋ ⭕️ (@15katie07) 26 июля 2018 г.
НЕУЖЕЛИ ДОЖДАЛИСЬ И ДОМ 2 ПРИКРОЮТ ��#ДОМ2 pic.twitter.com/kKytTGlwFV
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