Настя Каменских вывалила голую грудь на красной дорожке

Эксклюзив Интервью В Юрмале может появиться памятник Вайкуле Лолита сделала скандальное заявление Дом-2

Выбор читателей

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
партнеры
Пятница 27 июля
Лента новостей
21:55
Раненый капитан в центре Москвы спас девушку от резни
21:05
Сильнейшее успокоительное нашли в огороде
19:17
Журналист пропал после командировки на музыкальный фестиваль
18:59
Бывшего охранника бен Ладена освободили из-за отсутствия обвинения
18:41
Закрытие "Дома-2" довело Бузову до капельницы
18:32
Новое шоу Дружко взорвало Сеть (видео)
18:17
60-летняя Елена Кондулайнен показала себя в мини-бикини
18:14
Что означает новый стиль работы Госдумы
18:11
Полицейского в центре Москвы изрезали ножом (видео)
18:05
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
17:43
Свадьба мечты: российская гимнастка уехала во Францию
17:34
Затравленная Шубская объяснила решение рожать в Америке
17:31
Леди Гага возбудила поклонников фото в прозрачном платье
17:22
К чему снится отцовство
17:20
Умер бывший тренер ЦСКА
17:05
Госдума ударно поработала в весеннюю сессию
16:55
Названа самая опасная страна для родов
16:43
"Чувак обделался при мне": Зверев нарушил молчание после скандала с сыном
16:21
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
16:09
Путин оценил неуклюжие потуги Трампа
16:06
"Через месяц течка": Фриске отказали в операции
15:48
Британия отказалась выдавать террористов из-за угрозы казни
15:41
Украину превратили в полигон ядерной войны с Россией
15:22
Волочкова с сальными волосами и в развратном платье пришла в суд
15:21
Невнимательный мужчина утопил спящего сына в реке
15:18
Пропавшую звезду фильма "Маленькая Вера" нашли на улице
15:15
Сергей Неверов о весенних приоритетах "ЕР"
15:06
Украина возрадовалась "тяжелому ранению" Захарченко
14:55
Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
14:48
Умер известный российский журналист
14:36
Звезда "Дома-2" сделала аборт из-за предательства любимого
14:23
Мигель пообещал "жесть" вернувшемуся Дружинину
14:21
Главные события Москвы с 27 июля по 2 августа
14:13
Поющий русский шансон таец очаровал Сеть (видео)
14:12
Макрон впервые высказался о сексе с мужчиной
14:07
Официальное заявление ТНТ о сносе "Дома-2"
13:53
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
13:44
Киркоров потряс Азербайджан своими перьями
13:40
Совет на выходные
13:39
На Калужском шоссе открылся новый разворотный тоннель
13:35
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка
13:34
ЦБ со скрипом возмещает потерянные в банках деньги
13:15
Везший водку водитель протаранил подъезд и сбил трех человек
13:12
Россиянин убил брата сигаретой
12:52
Сильно располневшая Нюша повеселилась на свадьбе
12:48
Целый гарем: у Трампа внезапно обнаружили трех тайных любовниц
12:46
"У меня больше, чем у Киркорова!": популярный певец измерил достоинство линейкой
12:43
На вокзале в Москве убили 30-летнего мужчину
12:35
Ведущий Первого канала взбесил "глупым" вопросом Боярскому
12:18
Вор-неудачник обчистил квартиру на 600 тысяч рублей и тут же был пойман
12:08
Продающий Крым Макаревич получил жесткий удар
12:07
Известная спортсменка отметила 18-летие и умерла
12:01
Дерзкое заявление спрятавшей живот под свободным платьем Цымбалюк-Романовской
11:56
Бочкарева о замужестве: Ни к чему хорошему это не привело
11:40
Пойман еще один убийца фигуриста Дениса Тена
11:27
"Жить уже не на что!": больной Осин расстается с самым дорогим
11:20
Марадона тащит под венец молоденькую подружку
11:13
Звезда шоу СТС спасает тяжелобольную новорожденную дочь
11:10
В Башкирии при столкновении автомобиля и двух лошадей погибли люди
10:56
В плоскую Землю верят 4,4 млн россиян
10:55
Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек
10:42
Иосиф Кобзон в реанимации в тяжелом состоянии
10:37
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
10:33
Михалкова рассказала о развале "Уральских пельменей"
10:31
Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях
10:26
Разгоряченная невеста прилюдно закатила Баскову скандал
10:13
Наталье Поклонской предложили уйти
10:11
Автобус из Москвы протаранила вылетевшая на встречку легковушка: есть жертвы
10:05
Для кого опасно кровавое лунное затмение
10:01
Скрипаль сенсационно объявила о возвращении в Россию
10:01
Снос "Дома-2" грозит катастрофой Ксении Бородиной
09:21
"Не спать": Путин взбодрил закисших коллег перед важной встречей
09:21
Украинские депутаты устроили массовое побоище (видео)
09:13
"Вы садистка!": взбешенный Садальский набросился на Максакову
09:04
Лолиту на рынке убили немецкой свастикой
08:57
У России в Крыму нашли ядерное оружие
08:37
Любовник не признал сына умершей от рака Барановской
08:35
"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
08:28
Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
08:17
Смертельное ДТП с фурой под Москвой попало на видео
08:07
Шикарная Захарова в мини возбудила Баку рассказом про точку
22:05
Неряха получила 50 ударов ножом за неубранную квартиру
21:57
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей
21:40
Крымский мост трещит по швам
21:24
Неожиданные данные о госпитализации Кобзона
21:14
Алена Водонаева обвенчалась в Лас-Вегасе
21:06
Бразильский чемпион получил российское гражданство
20:54
К самопровозглашенному президенту СССР пришла с обыском ФСБ
20:51
Рассекречен пол ребенка Тодоренко и Топалова
20:44
Отвратительный целлюлит добил Собчак
20:40
Умер режиссер Игорь Беляев
20:27
"Дождались светлого часа": "Дом-2" решили снести
19:59
Самая сексуальная певица опозорилась из-за передозировки (видео)
19:40
Цымбалюк-Романовскую отдали под суд
19:37
Зато с юморком: плоский зад голливудской звезды вызвал пересуды
19:18
Путин и Трамп заключили в Хельсинки тайное соглашение
19:02
Двойник Анисиной пыталась увести Джигурду из семьи
18:43
"Не сдавайтесь": народ молится за беспомощного Моисеева
18:43
"А где его старуха?": Малахова застукали на пляже с молодой красоткой
18:31
Жену Тарасова высмеяли за неумелое обращение с ребенком
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"В мою кровь подмешали мужскую ДНК": Мишулина о гнусном подлоге Еремеева
Цымбалюк-Романовскую отдали под суд
Дерзкое заявление спрятавшей живот под свободным платьем Цымбалюк-Романовской
"Не сдавайтесь": народ молится за беспомощного Моисеева
Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
Израильские врачи не спасли Караченцова от онкологии
Шоу-бизнес

Настя Каменских вывалила голую грудь на красной дорожке

Настя Каменских. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
На красную дорожку артисты всегда собираются особенно тщательно. Тысячи глаз, сотни объективов камер направлены на тебя. Незамеченной не останется ни одна деталь. Украинская певица Настя Каменских, как лично убедился корреспондент Dni.Ru, решила выделиться особо.
прочитано 6100 раз

С 2017 года Настя Каменских под псевдонимом NK выступает сольно. Она ведет видеоблог, создает линию спортивной одежды. Очевидно, что брюки оттуда она и выбрала для торжественного прохода по красной дорожке фестиваля "Жара" в Баку. Грудь же прикрывала узкая полоска из металлизированной ткани, которая, наверное, так приятно холодила соски артистки на 36-градусной жаре.

ПО ТЕМЕ

Разгоряченная невеста прилюдно закатила Баскову скандал

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Все желающие без труда могли рассмотреть перси української дівчини. Полюбоваться, действительно, есть на что! Как соблазнительно колыхалась ее грудь, когда певица шла, как призывно норовила выскочить наружу, как кокетливо сверкала... 

На "Жаре" артистка представила три композиции – "Красная помада", "Дай мне" и Lomalo. Но эффектного появления на дорожке выступление на сцене все равно не затмило. Настю признали самой сексуальной на этом празднике. И только мусульманки, привыкшие скрывать наготу, стыдливо опускали глаза при виде украинской артистки, "забывшей" надеть белье...Настя Каменских. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Напомним, международный музыкальный фестиваль "Жара" проходит в Баку с 26 по 29 июля. Местом его проведения по традиции стал лучший курорт Каспийского моря Sea Breeze Resort. В первый день в фестивале приняли участие 75 артистов из США, Италии, России, Германии, Молдовы, Украины и, конечно, Азербайджана. Лучшие песни исполнили Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, "А-Студио", Ани Лорак, Анна Седокова, Alekseev, Слава, Согдиана, Тимати, Алессандро Сафино и многие другие.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"


Автор: Феликс Грозданов27 июля 2018, 20:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

31-летняя Каменских оголила шикарные формы

567

комментарии

Политика

Путин оценил неуклюжие потуги Трампа
Что означает новый стиль работы Госдумы
Наталье Поклонской предложили уйти
Меркель тайно встречается с российскими генералами

Шоу-бизнес

"Дома поговорим": Ловеласа Шнурова атакует Акиньшина
Звезда "Дом-2" захотела новую семью
Настя Каменских вывалила голую грудь на красной дорожке
Кожевникова перещеголяла невесту на свадьбе

Проишествия

Полицейского в центре Москвы изрезали ножом (видео)
Везший водку водитель протаранил подъезд и сбил трех человек
Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
Онанировавший маньяк случайно умер в тюрьме

Lifestyle

"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Шоу-бизнес

Разгоряченная невеста прилюдно закатила Баскову скандал

Красавица хныкала и просилась на ручки
Шоу-бизнес

"Вы садистка!": взбешенный Садальский набросился на Максакову

Скандально известный актер уличил певицу во лжи
Шоу-бизнес

Сильно располневшая Нюша повеселилась на свадьбе

Артистка опубликовала свежее фото
Шоу-бизнес

С заносчивой Цымбалюк-Романовской сбили спесь

Пианистка получила обвинительное заключение

Гороскоп

Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина
Совет на выходные
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей
"Не только секс соединяет": специалист о разводе Валерии и Пригожина

Фоторепортажи

Свадьба мечты: российская гимнастка уехала во Францию
Киркоров потряс Азербайджан своими перьями
Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек
Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях

Спорт

В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка
Марадона тащит под венец молоденькую подружку
В сборной России решили судьбу Черчесова после ЧМ-2018
После ЧМ-2018 болельщик-мексиканец женится на сибирячке

Регионы

Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru