Разгоряченная невеста прилюдно закатила Баскову скандал
В Баку прилетела и Софи Кальчева, бывшая возлюбленная Николая Баскова. Перед выходом на сцену певице вместе с другими артистами предстояло пройти по красной дорожке.
В гримерной она, очевидно, отметила приезд в столицу гостеприимного Азербайджана. И не сообразила, что в 36-градусную жару даже небольшие возлияния – не лучшая идея.
Словом, Кальчева немного разгорячилась от выпитого. А тут еще бывший возлюбленный – красивый, цветущий, похудевший – рядом стоит. Девичья душа не выдержала, и Софи закатила истерику.
"Коля, возьми меня на ручки! Ну пожалуйста! – захныкала Кальчева. – Я не могу идти – мне жарко, мне дурно, меня тошнит. Коля, ну будь человеком!"
"Снимай каблуки и топай сама!" – Басков, который выпивку и выпивающих не любит, пришел в ужас от перспективы тащить на себе захмелевшую даму.
"Коля, у тебя совести нет! Я прямо тут упаду и буду лежать – пусть тебе будет стыдно!" – не унималась Софи.
Назревал скандал, и на парочку уже были направлены объективы любопытствующих. "Ну возьми хоть ты меня!" – попросила певица охранника, который следовал рядом.
Конечно, Софи очень жаль. Молодая и красивая, она достойна счастья. Ей горько видеть, как Николай Басков милуется с другой, как взяла его в оборот Виктория Лопырева. Может, из-за этих переживаний Кальчева и позволила себе слабость. Что ж, она женщина – ей простительно...
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