Кожевникова перещеголяла невесту на свадьбе

Мария Кожевникова возмутила подписчиков, явившись на чужую свадьбу в подвенечном наряде. Комментаторы ехидно интересуются, сумела ли звезда "Универа" и депутат перещеголять невесту.

Снимок со свадьбы друзей Мария опубликовала в Instagram. Выглядела она прекрасно. Все было бы хорошо, если бы подписчики не разглядели, что актриса нарядилась в подвенечное платье.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 25 Июл 2018 в 8:31 PDT

Критики единодушно решили, что Кожевникова нарушила негласное правило и очень нехорошо обошлась с подругой. "Действительно, вы наверное затмили невесту", – ехидно замечает одна из фолловеров. "Пойти на свадьбу, когда это не твоя свадьба, в платье невесты – отличное решение!", – вторит ей другая (орфография и пунктуация авторов – Прим. ред).

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 27 Июл 2018 в 12:52 PDT

Однако пристыдить Марию им не удалось. "Всем, кого смутила красота платья, торжественно заявляю, что одобрено оно было самой невестой", – пояснила Кожевникова. И добавила, что сама она в этот наряд просто влюблена.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 24 Июл 2018 в 3:30 PDT